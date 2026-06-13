Зеленский принял санкции против 10 мобильных операторов и интернет-провайдеров РФ
Категория
Экономика
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Зеленский принял санкции против 10 мобильных операторов и интернет-провайдеров РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Главные тезисы

  • Зеленский ввел санкции против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров, направленные на противодействие российской информационной агрессии.
  • Санкции имеют целью запретить распространение российских нарративов и дезинформации об Украине через сети связи.

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Об этом сообщает Офис Президента.

Среди подсанкционных компаний — «Луганские коммуникации» и «Мобильные коммуникационные системы», которые Россия использует для распространения своих нарративов и лжи о ситуации в Украине. Также санкции применены к федеральному оператору спутниковой и телекоммуникационной связи «Амтел-Связь», обеспечивающему связь, в частности, для российских властей, и предприятию «Космическая связь», обеспечивающему защищенные каналы связи для ведения войны против Украины.

Подсанкционные компании обеспечивают конфиденциальные каналы связи для оккупантов и их власти и доступ к интернету на временно оккупированных территориях Украины для субъектов, которые служат России. Также под санкции оказались интернет-провайдеры, операторы спутниковой связи и компании, обеспечивающие транслирование российских телеканалов.

Кроме того, Украина передаст всю информацию об этих компаниях партнерам и поднимет вопрос о синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины незаконна. Компании, сознательно работающие на ТОТ и обслуживающие оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы. Именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной их деятельность не только на временно оккупированных территориях, но где угодно за пределами России, — прокомментировал советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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