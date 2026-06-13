Зеленський ухвалив санкції проти 10 мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський ухвалив санкції проти 10 мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ

Володимир Зеленський
Зеленський ухвалив санкції проти 10 мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Головні тези:

  • Зеленський вживає рішучі заходи проти російської інформаційної агресії та пропаганди через санкції проти мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ.
  • Санкції спрямовані на заборону поширення російських наративів та дезінформації про Україну через мережі зв'язку.

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Про це повідомляє Офіс Президента.

Серед підсанкційних компаній — «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні. Також санкції застосовані до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв'язку «Амтел-Зв'язок», який забезпечує зв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства «Космічний зв'язок», яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

Зазначається, що підсанкційні компанії забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії. Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв'язку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів.

Крім того, Україна передасть усю інформацію про ці компанії партнерам і порушить питання щодо синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії, — прокоментував радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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