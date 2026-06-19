Сеть логистических компаний в Польше с владельцем-белорусом обходит антироссийские санкции
Категория
Экономика
Дата публикации

Сеть логистических компаний в Польше с владельцем-белорусом обходит антироссийские санкции

Польша
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Источник:  Экономическая правда

В Польше действует сеть логистических компаний, подконтрольных российским и белорусским владельцам, продолжающим обходить санкции ЕС, введенные против России.

Главные тезисы

  • Логистические компании в Польше, принадлежащие белорусским и российским интересам, продолжают обходить санкции ЕС против России через использование юридических лазеек.
  • Белорусско-российский миллионер Василий Сметанин и его компании играют ключевую роль в сети логистических фирм, действующих в Польше.

Перевозчики в Польше обходят санкции ЕС против России

По данным Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute), центральной фигурой в этой схеме является белорусско-российский миллионер Василий Сметанин, владелец белорусской компании "Дженты Спедиция" и российской фирмы "СДС Холдинг".

Сметанин использует сложную корпоративную структуру для легализации своей деятельности в ЕС.

В нее входят австрийский финансист Флориан Кошат и бывшая руководительница российского "Сбербанка" Юлия Чечет. В сеть входят зарегистрированные в Польше компании, такие как DSPL, Azonik, BIRC Transport и Rezon Trans. В схеме также участвует австрийская холдинговая компания Albereta GmbH и ее дочерняя компания Eastin Forwarding Holding.

Несмотря на санкции ЕС, запрещающие белорусским и российским транспортным компаниям работать на территории Европейского Союза, эти польские компании, принадлежащие или контролируемые белорусскими и российскими интересами, получили статус предприятия автомобильного транспорта (ПУЗ) благодаря использованию юридических лазейок.

С апреля 2022 г. ЕС запретил белорусским и российским транспортным компаниям осуществлять деятельность на территории ЕС. Грузоперевозки между Беларусью и ЕС теперь, как правило, производятся путем перевалки грузов или обмена прицепами на пограничных переходах.

Кроме того, любой транспортной компании, зарегистрированной в Беларуси или России или компании, в которой граждане этих стран владеют не менее 25 процентами акций, запрещено осуществлять деятельность на территории ЕС.

Ранее польские власти провели аудит более 11 тысяч транспортных компаний и инициировали процедуру отзыва лицензий у 453 фирм.

Такие компании, как Azonik, BIRC Transport и Rezon Trans, не должны были получать статус региональных транспортных предприятий, поскольку они были созданы — до сих пор контролируются — белорусскими и российскими владельцами, владеющими более чем 25 процентами акций, уверяет RLI.

Обнаруженная в Польше логистическая сеть демонстрирует, что Россия и Беларусь адаптировались к санкционному давлению и все чаще полагаются на финансовые, правовые и корпоративные механизмы для обхода ограничений ЕС.

Экономическая деятельность становится инструментом стратегии гибридной войны Кремля, а компании и посредники, работающие в ЕС, становятся важнейшими помощниками в этих усилиях, взрывая эффективность санкций и создавая дополнительные риски для европейской безопасности.

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