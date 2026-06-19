Сеть логистических компаний в Польше с владельцем-белорусом обходит антироссийские санкции

В Польше действует сеть логистических компаний, подконтрольных российским и белорусским владельцам, продолжающим обходить санкции ЕС, введенные против России.
Главные тезисы
- Логистические компании в Польше, принадлежащие белорусским и российским интересам, продолжают обходить санкции ЕС против России через использование юридических лазеек.
- Белорусско-российский миллионер Василий Сметанин и его компании играют ключевую роль в сети логистических фирм, действующих в Польше.
Перевозчики в Польше обходят санкции ЕС против России
По данным Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute), центральной фигурой в этой схеме является белорусско-российский миллионер Василий Сметанин, владелец белорусской компании "Дженты Спедиция" и российской фирмы "СДС Холдинг".
Сметанин использует сложную корпоративную структуру для легализации своей деятельности в ЕС.
В нее входят австрийский финансист Флориан Кошат и бывшая руководительница российского "Сбербанка" Юлия Чечет. В сеть входят зарегистрированные в Польше компании, такие как DSPL, Azonik, BIRC Transport и Rezon Trans. В схеме также участвует австрийская холдинговая компания Albereta GmbH и ее дочерняя компания Eastin Forwarding Holding.
С апреля 2022 г. ЕС запретил белорусским и российским транспортным компаниям осуществлять деятельность на территории ЕС. Грузоперевозки между Беларусью и ЕС теперь, как правило, производятся путем перевалки грузов или обмена прицепами на пограничных переходах.
Кроме того, любой транспортной компании, зарегистрированной в Беларуси или России или компании, в которой граждане этих стран владеют не менее 25 процентами акций, запрещено осуществлять деятельность на территории ЕС.
Ранее польские власти провели аудит более 11 тысяч транспортных компаний и инициировали процедуру отзыва лицензий у 453 фирм.
Такие компании, как Azonik, BIRC Transport и Rezon Trans, не должны были получать статус региональных транспортных предприятий, поскольку они были созданы — до сих пор контролируются — белорусскими и российскими владельцами, владеющими более чем 25 процентами акций, уверяет RLI.
Обнаруженная в Польше логистическая сеть демонстрирует, что Россия и Беларусь адаптировались к санкционному давлению и все чаще полагаются на финансовые, правовые и корпоративные механизмы для обхода ограничений ЕС.
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