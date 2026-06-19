Мережа логістичних компаній у Польщі з власником-білорусом обходить антиросійські санкції

У Польщі діє мережа логістичних компаній, підконтрольних російським та білоруським власникам, які продовжують обходити санкції ЄС, введені проти Росії.

Перевізники у Польщі обходять санкції ЄС проти Росії

За даними Інституту Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute), центральною фігурою в цій схемі є білорусько-російський мільйонер Василь Сметанін, власник білоруської компанії "Дженты Спедиция" та російської фірми "СДС Холдинг".

Для легалізації своєї діяльності в ЄС Сметанін використовує складну корпоративну структуру.

До неї входять австрійський фінансист Флоріан Кошат і колишня керівниця російського "Сбербанку" Юлія Чечет. В мережу входять зареєстровані в Польщі компанії, такі як DSPL, Azonik, BIRC Transport і Rezon Trans. У схемі також бере участь австрійська холдингова компанія Albereta GmbH та її дочірня компанія Eastin Forwarding Holding.

Попри санкції ЄС, що забороняють білоруським і російським транспортним компаніям працювати на території Європейського Союзу, ці польські компанії, що належать або контролюються білоруськими та російськими інтересами, отримали статус підприємства автомобільного транспорту (ПУЗ) завдяки використанню юридичних лазівок. Поширити

З квітня 2022 року ЄС заборонив білоруським і російським транспортним компаніям здійснювати діяльність на території ЄС. Вантажоперевезення між Білоруссю та ЄС тепер, як правило, здійснюються шляхом перевалки вантажів або обміну причепами на прикордонних переходах.

Крім того, будь-якій транспортній компанії, зареєстрованій у Білорусі або Росії, або компанії, в якій громадяни цих країн володіють не менше 25 відсотками акцій, заборонено здійснювати діяльність на території ЄС.

Раніше польська влада провела аудит більш ніж 11 тисяч транспортних компаній і ініціювала процедуру відкликання ліцензій у 453 фірм.

Такі компанії, як Azonik, BIRC Transport і Rezon Trans, не повинні були отримувати статус регіональних транспортних підприємств, оскільки вони були створені — і досі контролюються — білоруськими та російськими власниками, які володіють більше ніж 25 відсотками акцій, запевняє RLI .

Виявлена в Польщі логістична мережа демонструє, що Росія та Білорусь адаптувалися до санкційного тиску і все частіше покладаються на фінансові, правові та корпоративні механізми для обходу обмежень ЄС.