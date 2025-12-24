"Мы остаемся едиными". Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

К вечеру 24 декабря Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Рождества Христова. Он отметил, что этот вечер – о любви к родному дому, корням и традициям, о радости, когда вся семья собирается за столом.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Именно это всегда было частью украинского Рождества. Об этом президент Украины рассказал в праздничном предрождественском видеообращении.

Глава государства напомнил, что уже четвертый год подряд сочельник проходит во время полномасштабной войны за независимость. Враг пытается отобрать покой, тепло семейного очага, чувство безопасности дома.

Зато украинцы без устали защищают свою землю, свои семьи и право на мирную жизнь, где тепло, вкусно и все вместе.

Президент подчеркнул, что, несмотря ни на что, украинцы остаются единственными — или вживую, или на расстоянии. По его словам, это чувство никто не способен отнять, оно дает силу, надежду и помогает держаться.

Несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и наше единство. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что миллионы украинцев сегодня ждут первой звезды в небе — в Киеве, Закарпатье, Одессе или под Купянском. Где бы они ни были, празднуют Рождество в один день, как одна большая семья.

В своем обращении президент резко осудил массированные обстрелы в канун праздника, назвав это безбожием и отсутствием человечности.

В то же время он отметил, что украинцы держатся, поддерживают друг друга и молятся за защитников, пленных, погибших Героев и тех, кто сохранил Украину в сердце, несмотря на разлуку или оккупацию.

Зеленский напомнил, что в рождественскую ночь все загаданное сбывается, так что главное общее желание мирной жизни обязательно воплотится в реальность.

Он пожелал согласия семьям, радости детям, чтобы глаза родных не слезились, чтобы добро победило и настал мир.