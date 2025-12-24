"Мы остаемся едиными". Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

К вечеру 24 декабря Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Рождества Христова. Он отметил, что этот вечер – о любви к родному дому, корням и традициям, о радости, когда вся семья собирается за столом.
Главные тезисы
- Четвертый год подряд Рождество проходит во время полномасштабной войны за независимость.
- Украинцы держатся, поддерживают друг друга и молятся за защитников, пленных, погибших Героев и тех, кто сохранил Украину в сердце, несмотря на разлуку или оккупацию.
- В рождественскую ночь все загаданное сбывается, так что главное общее желание мирной жизни обязательно воплотится в реальность.
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым
Именно это всегда было частью украинского Рождества. Об этом президент Украины рассказал в праздничном предрождественском видеообращении.
Глава государства напомнил, что уже четвертый год подряд сочельник проходит во время полномасштабной войны за независимость. Враг пытается отобрать покой, тепло семейного очага, чувство безопасности дома.
Зато украинцы без устали защищают свою землю, свои семьи и право на мирную жизнь, где тепло, вкусно и все вместе.
Он подчеркнул, что миллионы украинцев сегодня ждут первой звезды в небе — в Киеве, Закарпатье, Одессе или под Купянском. Где бы они ни были, празднуют Рождество в один день, как одна большая семья.
В своем обращении президент резко осудил массированные обстрелы в канун праздника, назвав это безбожием и отсутствием человечности.
В то же время он отметил, что украинцы держатся, поддерживают друг друга и молятся за защитников, пленных, погибших Героев и тех, кто сохранил Украину в сердце, несмотря на разлуку или оккупацию.
Зеленский напомнил, что в рождественскую ночь все загаданное сбывается, так что главное общее желание мирной жизни обязательно воплотится в реальность.
Он пожелал согласия семьям, радости детям, чтобы глаза родных не слезились, чтобы добро победило и настал мир.
