На левом берегу Днепра. ВСУ уничтожили 13 орудий и 4 танка за сутки

Силы обороны Украины наносят мощные удары по оккупантам с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Только за сутки на этом направлении было ликвидировано 45 российских оккупантов.
Успехи ВСУ на левом берегу Днепра
В течение 17 января украинские военные ликвидировали 45 оккупантов на левом берегу. Также бойцы уничтожили 4 танка, 13 орудий, и не только.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Украинские воины продолжаются наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам.
За прошедшие сутки на левом берегу было уничтожено:
45 оккупантов;
13 орудий;
4 танка;
18 единиц автомобильной техники;
4 БпЛА, из них – 2 ударные "Ланцеты" и 1 FPV, а также разведывательный "Мерлин";
4 антенные системы радиоэлектронной борьбы и связи;
1 камеру видеонаблюдения;
1 лодку.
В том же числе была уничтожена мобильная радиолокационная станция "Каста-2Е", место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт.
Потери России на войне в Украине
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367,6 тысяч военных.
В том числе на Таврийском направлении наши воины ликвидировали 385 российских террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.
4 танка;
12 ББМ;
6 артсистем.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-