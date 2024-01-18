На левом берегу Днепра. ВСУ уничтожили 13 орудий и 4 танка за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

На левом берегу Днепра. ВСУ уничтожили 13 орудий и 4 танка за сутки

Силы обороны юга Украины
ВСУ
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Силы обороны Украины наносят мощные удары по оккупантам с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Только за сутки на этом направлении было ликвидировано 45 российских оккупантов.

Успехи ВСУ на левом берегу Днепра

В течение 17 января украинские военные ликвидировали 45 оккупантов на левом берегу. Также бойцы уничтожили 4 танка, 13 орудий, и не только.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Украинские воины продолжаются наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам.

За прошедшие сутки на левом берегу было уничтожено:

  • 45 оккупантов;

  • 13 орудий;

  • 4 танка;

  • 18 единиц автомобильной техники;

  • 4 БпЛА, из них – 2 ударные "Ланцеты" и 1 FPV, а также разведывательный "Мерлин";

  • 4 антенные системы радиоэлектронной борьбы и связи;

  • 1 камеру видеонаблюдения;

  • 1 лодку.

В том же числе была уничтожена мобильная радиолокационная станция "Каста-2Е", место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт.

Потери России на войне в Украине

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367,6 тысяч военных.

В том числе на Таврийском направлении наши воины ликвидировали 385 российских террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.

  • 4 танка;

  • 12 ББМ;

  • 6 артсистем.

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