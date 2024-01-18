На лівому березі Дніпра. ЗСУ знищили 13 гармат і 4 танки за добу

Сили оборони України завдають потужниї ударів по окупантах з плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Тільки за одну добу на цьому напрямку було ліквідовано 45 російських окупантів.

Успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Протягом 17 січня українські військові ліквідували 45 окупантів на лівому березі. Також бійці знищили 4 танки, 13 гармат, й не тільки.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

Українські воїни продовжуються завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах.

За минулу добу на лівому березі було знищено:

45 окупантів;

13 гармат;

4 танки;

18 одиниць автомобільної техніки;

4 БпЛА, з них – 2 ударні "Ланцети" та 1 FPV, а також розвідувальний "Мерлін";

4 антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку;

1 камеру відеоспостереження;

1 човен.

У тому ж числі було знищено мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт.

Втрати Росії на війні в Україні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема: