Экскомандующий силами США в Европе американский генерал Бен Ходжес отметил, что благодаря планированию руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, украинская военная разведка всегда оказывается на шаг впереди спецслужб страны-агрессорки РФ.
Как Буданову и ГУРу удается всегда быть на шаг впереди спецслужб РФ
Ходжес отметил, что планирование главы ГУР Кирилла Буданова и других представителей украинской разведки способствует сохранению инициативы украинскими военными на фронте, которые возобновляют резервы и проводят перегруппировку и подготовку для дальнейших контрнаступательных действий, при этом отражая многочисленные атаки преступной армии РФ.
Что Буданов говорит о контрнаступлении ВСУ
По словам главы ГУР, прошлогоднее контрнаступление украинских военных не следует называть провальным.
При этом глава ГУР выразил сомнение, что КНДР поможет России избавиться от дефицита артснарядов и ракет.
В частности, по мнению Буданова, преступным кремлевским властям вряд ли удастся выработать столько снарядов и мобилизовать столько людей, сколько они тратят в преступной войне против Украины.
Он подчеркнул, что Силы обороны показали способность эффективно защищать территорию.
В частности, глава ГУР пообещал увеличение "хлопка" на территории оккупированного Россией Крыма.
Он отметил, что речь идет о воздушных атаках, налетах беспилотников и диверсионных операциях.
Буданов напомнил, что в течение прошлого года спецназовцы ГУР неоднократно проводили рейды на территорию оккупированного полуострова с целью взорвать логистику российских оккупантов.
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