На шаг впереди. Ходжес оценил успешные действия ГУР и Буданова в войне против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

На шаг впереди. Ходжес оценил успешные действия ГУР и Буданова в войне против РФ

Кирилл Буданов
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Источник:  online.ua

Экскомандующий силами США в Европе американский генерал Бен Ходжес отметил, что благодаря планированию руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, украинская военная разведка всегда оказывается на шаг впереди спецслужб страны-агрессорки РФ.

Как Буданову и ГУРу удается всегда быть на шаг впереди спецслужб РФ

Ходжес отметил, что планирование главы ГУР Кирилла Буданова и других представителей украинской разведки способствует сохранению инициативы украинскими военными на фронте, которые возобновляют резервы и проводят перегруппировку и подготовку для дальнейших контрнаступательных действий, при этом отражая многочисленные атаки преступной армии РФ.

Что Буданов говорит о контрнаступлении ВСУ

По словам главы ГУР, прошлогоднее контрнаступление украинских военных не следует называть провальным.

Сказать, что все хорошо – это неправда. Сказать, что это катастрофа – тоже неправда... Хотя первоначальные планы предполагали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым, – отмечает Буданов.

При этом глава ГУР выразил сомнение, что КНДР поможет России избавиться от дефицита артснарядов и ракет.

В частности, по мнению Буданова, преступным кремлевским властям вряд ли удастся выработать столько снарядов и мобилизовать столько людей, сколько они тратят в преступной войне против Украины.

Он подчеркнул, что Силы обороны показали способность эффективно защищать территорию.

Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем то, в котором они были после ослабления в битве под Бахмутом в 2023 году, отмечает Буданов.

В частности, глава ГУР пообещал увеличение "хлопка" на территории оккупированного Россией Крыма.

Он отметил, что речь идет о воздушных атаках, налетах беспилотников и диверсионных операциях.

Буданов напомнил, что в течение прошлого года спецназовцы ГУР неоднократно проводили рейды на территорию оккупированного полуострова с целью взорвать логистику российских оккупантов.

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