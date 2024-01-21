На шаг впереди. Ходжес оценил успешные действия ГУР и Буданова в войне против РФ

Экскомандующий силами США в Европе американский генерал Бен Ходжес отметил, что благодаря планированию руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, украинская военная разведка всегда оказывается на шаг впереди спецслужб страны-агрессорки РФ.

Как Буданову и ГУРу удается всегда быть на шаг впереди спецслужб РФ

Ходжес отметил, что планирование главы ГУР Кирилла Буданова и других представителей украинской разведки способствует сохранению инициативы украинскими военными на фронте, которые возобновляют резервы и проводят перегруппировку и подготовку для дальнейших контрнаступательных действий, при этом отражая многочисленные атаки преступной армии РФ.

LtGen Budanov and the HUR are so far out in front of Russian security services...taking the fight to the Russians, looking for ways to get the initiative as UAF adjusts its plans and regains its strength. https://t.co/jyMVgbj48u — Ben Hodges (@general_ben) January 21, 2024

Что Буданов говорит о контрнаступлении ВСУ

По словам главы ГУР, прошлогоднее контрнаступление украинских военных не следует называть провальным.

Сказать, что все хорошо – это неправда. Сказать, что это катастрофа – тоже неправда... Хотя первоначальные планы предполагали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым, – отмечает Буданов. Поделиться

При этом глава ГУР выразил сомнение, что КНДР поможет России избавиться от дефицита артснарядов и ракет.

В частности, по мнению Буданова, преступным кремлевским властям вряд ли удастся выработать столько снарядов и мобилизовать столько людей, сколько они тратят в преступной войне против Украины.

Он подчеркнул, что Силы обороны показали способность эффективно защищать территорию.

Эти усилия поставили их в лучшее положение, чем то, в котором они были после ослабления в битве под Бахмутом в 2023 году, отмечает Буданов. Поделиться

В частности, глава ГУР пообещал увеличение "хлопка" на территории оккупированного Россией Крыма.

Он отметил, что речь идет о воздушных атаках, налетах беспилотников и диверсионных операциях.

Буданов напомнил, что в течение прошлого года спецназовцы ГУР неоднократно проводили рейды на территорию оккупированного полуострова с целью взорвать логистику российских оккупантов.