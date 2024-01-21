Будем делать и дальше. Буданов пообещал продолжать удары в тылу РФ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечает, что Украина будет продолжать атаки в тылу России.

Атаки Украины в тылу России

Financial Time пишет, что команда Буданова производит атаки в тылу врага на оккупированной Россией территории и самой России.

Однако сам начальник разведки редко приписывает себе эти заслуги, заставляя РФ и остальной мир догадываться о масштабах его деятельности.

Из последних заслуг ГУР на этой неделе — запуск ударных беспилотников до Санкт-Петербурга, где они ударили по нефтяному терминалу, а также пороховой завод и нефтебазу в Брянской области.

Такая тактика, пишет издание, порой раздражала западных партнеров Украины, поскольку некоторые страны опасаются, что это спровоцирует жестокий и, возможно, даже ядерный ответ президента России Владимира Путина.

Однако Буданова не трогают подобную обеспокоенность, и он обещает продолжать действовать глубоко в России, чтобы саботировать военную машину Путина.

Мы не предполагаем кардинальных изменений в ближайшее время. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше, — сказал Буданов. Поделиться

Атаки БпЛА на Россию: что известно

18 января украинские беспилотники атаковали "Петербургский нефтяной терминал", являющийся крупнейшим российским терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Всего было запущено три беспилотника, два из которых были подавлены РЭБ и упали в Финский залив. В то же время, третий беспилотник сбили над территорией нефтеналивного терминала, в результате чего начался пожар.

19 января Украина атаковала нефтебазу в Клинце Брянской области, где вспыхнул масштабный пожар. Также впоследствии дроны попали в Тамбовский пороховой завод.

В ночь на 21 января в Ленинградской области РФ раздались взрывы в порту Усть-Луга. Там возник пожар в терминале газовой компании "Новатек".