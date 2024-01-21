Будемо робити й надалі. Буданов пообіцяв продовжувати удари в тилу РФ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначає, що Україна буде продовжувати атаки в тилу Росії.

Атаки України на тил Росії

Financial Time пише, що команда Буданова проводить атаки в тилу ворога на окупованій Росією території та самій Росії.

Проте сам начальник розвідки рідко приписує собі ці заслуги, змушуючи РФ та решту світу здогадуватися про масштаби його діяльності.

З останніх заслуг ГУР цього тижня — запуск ударних безпілотників аж до Санкт-Петербурга, де вони вдарили по нафтовому терміналу, а також пороховий завод і нафтобазу в Брянській області.

Така тактика, пише видання, часом дратувала західних партнерів України, оскільки деякі країни побоюються, що це спровокує жорстоку і, можливо, навіть ядерну відповідь президента Росії Володимира Путіна.

Проте Буданова не зворушують такі занепокоєння, і він обіцяє продовжувати діяти глибоко в Росії, щоб саботувати військову машину Путіна.

Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі, — сказав Буданов. Поширити

Атаки БпЛА на Росію: що відомо

18 січня українські безпілотники атакували "Петербурзький нафтовий термінал", який є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Усього було запущено три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Водночас третій безпілотник збили над територією нафтоналивного терміналу, внаслідок чого почалася пожежа.

19 січня Україна атакувала нафтобазу у місті Клинці Брянської області, де спалахнула масштабна пожежа. Також згодом дрони влучили у Тамбовський пороховий завод.

У ніч на 21 січня у Ленінградській області РФ пролунали вибухи в порту Усть-Луга. Там виникла пожежа у терміналі газової компанії "Новатек".