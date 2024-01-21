На крок попереду. Годжес оцінив успішні дії ГУР та Буданова у війні проти РФ

Екскомандувач силами США у Європі, американський генерал Бен Годжес зазначив, що завдяки плануванню керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, українська військова розвідка завжди опиняється на крок попереду спецслужб країни-агресорки РФ.

Як Буданову та ГУР вдається завжди бути на крок попереду спецслужб РФ

Годжес зазначив, що планування очільника ГУР Кирила Буданова та інших представників української розвідки сприяє збереженню ініціативи українськими військовими на фронті, які наразі відновлюють резерви та проводять перегрупування і підготовку для подальших контрнаступальних дій, при цьому відбиваючи численні атаки злочинної армії РФ.

LtGen Budanov and the HUR are so far out in front of Russian security services...taking the fight to the Russians, looking for ways to get the initiative as UAF adjusts its plans and regains its strength. https://t.co/jyMVgbj48u — Ben Hodges (@general_ben) January 21, 2024

Що Буданов каже про контрнаступ ЗСУ

За словами очільника ГУР, минулорічний контрнаступ українських військових не слід називати провальним.

Сказати, що все добре – це неправда. Сказати, що це катастрофа - теж неправда... Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму, - зазначає Буданов. Поширити

При цьому глава ГУР висловив сумнів, що КНДР допоможе Росії позбавитись дефіциту артснарядів та ракет.

Зокрема, на думку Буданова, злочинній кремлівській владі навряд чи вдасться виробити стільки снарядів та мобілізувати стільки людей, скільки вона витрачає у злочинній війні проти України.

Він наголосив, що Сили оборони показали здатність ефективно захищати території.

Ці зусилля поставили їх у краще положення, ніж те, в якому вони були після ослаблення в битві під Бахмутом у 2023 році, - зазначає Буданов. Поширити

Зокрема, глава ГУР пообіцяв збільшення “бавовни” на території окупованого Росією Криму.

Він зазначив, що йдеться про повітряні атаки, нальоти безпілотників та диверсійні операції.

Буданов нагадав, що протягом минулого року спецпризначенці ГУР неодноразово проводили рейди на територію окупованого півострова із метою підірвати логістику російських окупантів.