На спутнике Сатурна обнаружили океан — первые подробности революционного открытия

Ученым из Парижской обсерватории удалось впервые в истории обнаружить океан под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимаса.
Океан на Мимасе. Как это может изменить историю человечества
По словам астрономов, на самом деле обнаруженный океан достаточно молод и сформировался около 5-15 миллионов лет назад.
Что также важно понимать, это неожиданное открытие делает Мимас местом для исследования условий, которые могли привести к зарождению жизни.
Ни для кого не секрет, что первые живые организмы на Земле возникли в первобытных морях нашей планеты миллиарды лет назад.
Ученые также обращают внимание, что это наименее вероятное место в Солнечной системе для поиска жидкой воды.
Кроме того, сообщается, что существование океана указывает на наличие мощного источника тепла внутри Мимаса, который и превратил лед в воду.
Также ученым удалось узнать, что жидкая вода составляет более 50% от общего объема этого спутника.
Как смогли обнаружить океан на Мимасе
Революционное открытие удалось совершить после детального анализа изображений, полученных космическим кораблем NASA Cassini.
Именно он занимался исследованием Сатурна и его спутников с 2004 по 2017 год.
Наблюдая за колебаниями Мимаса на его орбите вокруг Сатурна, исследователи пришли к выводу, что он имеет либо подземный океан, либо ядро в форме мяча для регби.
Впоследствии стало ясно, что вращение Мимаса менялось со временем. После этого учёные приняли решение об объединении наблюдения Cassini с моделированием внутренней части Мимаса и его орбиты.
В результате удалось узнать, что на глубине 20-30 километров под поверхностью Мимас действительно существует океан.
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