На спутнике Сатурна обнаружили океан — первые подробности революционного открытия

Ученым из Парижской обсерватории удалось впервые в истории обнаружить океан под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимаса.

Океан на Мимасе. Как это может изменить историю человечества

По словам астрономов, на самом деле обнаруженный океан достаточно молод и сформировался около 5-15 миллионов лет назад.

Что также важно понимать, это неожиданное открытие делает Мимас местом для исследования условий, которые могли привести к зарождению жизни.

Ни для кого не секрет, что первые живые организмы на Земле возникли в первобытных морях нашей планеты миллиарды лет назад.

Ученые также обращают внимание, что это наименее вероятное место в Солнечной системе для поиска жидкой воды.

Спутник имеет вид старого и неактивного, на нем огромное количество кратеров. До сих пор ничто не выдавало существования на нем океана, – выступил с комментарием по этому поводу астроном из Парижской обсерватории Валери Лейни. Поделиться

Кроме того, сообщается, что существование океана указывает на наличие мощного источника тепла внутри Мимаса, который и превратил лед в воду.

Также ученым удалось узнать, что жидкая вода составляет более 50% от общего объема этого спутника.

Как смогли обнаружить океан на Мимасе

Революционное открытие удалось совершить после детального анализа изображений, полученных космическим кораблем NASA Cassini.

Именно он занимался исследованием Сатурна и его спутников с 2004 по 2017 год.

Наблюдая за колебаниями Мимаса на его орбите вокруг Сатурна, исследователи пришли к выводу, что он имеет либо подземный океан, либо ядро ​​в форме мяча для регби.

Впоследствии стало ясно, что вращение Мимаса менялось со временем. После этого учёные приняли решение об объединении наблюдения Cassini с моделированием внутренней части Мимаса и его орбиты.

В результате удалось узнать, что на глубине 20-30 километров под поверхностью Мимас действительно существует океан.