На спутнике Сатурна обнаружили океан — первые подробности революционного открытия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

На спутнике Сатурна обнаружили океан — первые подробности революционного открытия

Мимас
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Источник:  Nature

Ученым из Парижской обсерватории удалось впервые в истории обнаружить океан под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимаса.

Океан на Мимасе. Как это может изменить историю человечества

По словам астрономов, на самом деле обнаруженный океан достаточно молод и сформировался около 5-15 миллионов лет назад.

Что также важно понимать, это неожиданное открытие делает Мимас местом для исследования условий, которые могли привести к зарождению жизни.

Ни для кого не секрет, что первые живые организмы на Земле возникли в первобытных морях нашей планеты миллиарды лет назад.

Ученые также обращают внимание, что это наименее вероятное место в Солнечной системе для поиска жидкой воды.

Спутник имеет вид старого и неактивного, на нем огромное количество кратеров. До сих пор ничто не выдавало существования на нем океана, – выступил с комментарием по этому поводу астроном из Парижской обсерватории Валери Лейни.

Кроме того, сообщается, что существование океана указывает на наличие мощного источника тепла внутри Мимаса, который и превратил лед в воду.

Также ученым удалось узнать, что жидкая вода составляет более 50% от общего объема этого спутника.

Как смогли обнаружить океан на Мимасе

Революционное открытие удалось совершить после детального анализа изображений, полученных космическим кораблем NASA Cassini.

Именно он занимался исследованием Сатурна и его спутников с 2004 по 2017 год.

Наблюдая за колебаниями Мимаса на его орбите вокруг Сатурна, исследователи пришли к выводу, что он имеет либо подземный океан, либо ядро ​​в форме мяча для регби.

Впоследствии стало ясно, что вращение Мимаса менялось со временем. После этого учёные приняли решение об объединении наблюдения Cassini с моделированием внутренней части Мимаса и его орбиты.

В результате удалось узнать, что на глубине 20-30 километров под поверхностью Мимас действительно существует океан.

То, что вода контактирует со скалистым ядром Мимаса, может проложить путь для жизни, утверждают ученые. Однако это не значит, что она уже существует на этом спутнике, ведь океан достаточно молод.

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