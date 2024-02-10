На супутнику Сатурна знайшли океан — перші подробиці революційного відкриття

Науковцям з Паризької обсерваторії вдалося вперше в історії виявити океан під крижаною оболонкою супутника Сатурна — Мімаса.

Океан на Мімасі. Як це може змінити історію людства

За словами астрономів, насправді виявлений океан доволі молодий і сформувався близько 5-15 мільйонів років тому.

Що також важливо розуміти, це неочікуване відкриття робить Мімас місцем для дослідження умов, які могли призвести до формування життя.

Ні для кого не секрет, що перші живі організми Землі виникли в первісних морях нашої планети мільярди років тому.

Науковці також звертають увагу на те, що це найменш імовірне місце в Сонячній системі для пошуку рідкої води.

Супутник має вигляд старого і неактивного, на ньому величезна кількість кратерів. Досі ніщо не видавало існування на ньому океану, – виступив з коментарме з цього приводу астроном з Паризької обсерваторії Валері Лейні. Поширити

Окрім того, наголошується, що існування океану вказує на наявність потужного джерела тепла всередині Мімаса, яке й перетворило лід на воду.

Також вченим вдалося дізнатися, що рідка вода становить понад 50% загального об'єму цього супутника.

Як змогли виявити океан на Мімасі

Революційне відкриття вдалося зробити після детального аналізу зображень, отриманих космічним кораблем NASA Cassini.

Саме він займався дослідженням Сатурн та його супутники з 2004 по 2017 рік.

Спостерігаючи за коливаннями Мімаса на його орбіті навколо Сатурну, дослідники дійшли висновку, що він має або підземний океан, або ядро ​​у формі м'яча для регбі.

Згодом стало зрозуміло, обертання Мімаса змінювалося з часом. Після цього науковці ухвалили рішення про об'єднання спостереження Cassini з моделюванням внутрішньої частини Мімаса та його орбіти.

У результаті вдалося дізнатися, що на глибині 20-30 кілометрів під поверхнею Мімаса дійсно існує океан.