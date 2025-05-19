По заказу ФСБ. Киевский подросток пытался взорвать ТЦК — он задержан

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила еще один теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киеве. Благодаря действиям СБУ на опережение задержан 17-летний агент ФСБ, который готовил подрыв админздания столичного ТЦК.
Главные тезисы
- 17-летний подросток на заказ российских спецслужб готовил теракт в Киеве, что было предотвращено контрразведкой СБУ.
- Подросток сотрудничал с ФСБ, получив задание взорвать ТЦК с помощью самодельного взрывного устройства.
- Сотрудники СБУ задержали подростка “на горячем” в момент, когда он направлялся к цели с взрывчаткой.
Киевский подросток пытался взорвать ТЦК по заказу российской спецслужбы
По материалам дела, вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.
Воспользовавшись этим, молодой человек в мессенджере повторно вышел на куратора из ФСБ и сообщил ему о готовности к выполнению задач.
Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ перехватили информацию: фигурант получил от ФСБ новую задачу — взорвать здание местного ТЦК.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он забрал СВП из тайника и направлялся к определенной цели.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-