По заказу ФСБ. Киевский подросток пытался взорвать ТЦК — он задержан
Категория
Украина
Дата публикации

По заказу ФСБ. Киевский подросток пытался взорвать ТЦК — он задержан

СБУ
СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила еще один теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киеве. Благодаря действиям СБУ на опережение задержан 17-летний агент ФСБ, который готовил подрыв админздания столичного ТЦК.

Главные тезисы

  • 17-летний подросток на заказ российских спецслужб готовил теракт в Киеве, что было предотвращено контрразведкой СБУ.
  • Подросток сотрудничал с ФСБ, получив задание взорвать ТЦК с помощью самодельного взрывного устройства.
  • Сотрудники СБУ задержали подростка “на горячем” в момент, когда он направлялся к цели с взрывчаткой.

Киевский подросток пытался взорвать ТЦК по заказу российской спецслужбы

По материалам дела, вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

Воспользовавшись этим, молодой человек в мессенджере повторно вышел на куратора из ФСБ и сообщил ему о готовности к выполнению задач.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ перехватили информацию: фигурант получил от ФСБ новую задачу — взорвать здание местного ТЦК.

Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты схрона с самодельным взрывным устройством (СВП), сделанным на основе пластида. Затем агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним приспешником.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он забрал СВП из тайника и направлялся к определенной цели.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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