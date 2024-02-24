Нацбанк во вторую годовщину вторжения выпустил памятную банкноту – фото

Национальный банк ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения выпустил вертикальную банкноту номиналом в 50 гривен.

Что известно о новой памятной банкноте «Единство спасает мир»

Памятная банкнота «Единство спасает мир» имеет серию ЕС с номерами 0000001—0300000 и подпись главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Ее тираж – 300 000 штук (в сувенирной упаковке). Дизайн банкноты создал художник Владимир Таран.

Это вторая памятная банкнота, выпускаемая Национальным банком с начала большой войны.

Наша новая банкнота – символ благодарности миру за вовлеченность. Гордимся нашими партнерами и верим в силу их закаляющегося единства, — сказал глава Национального банка Андрей Пышный. Поделиться

На лицевой стороне банкноты расположен стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение — образ девушки в военном шлеме, глядя на запад.

В нижней части, на фоне земного шара, размещено стилизованное изображение Европы, от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины.

Справа от водяного знака расположен сквозной элемент — стилизованный шеврон Вооруженных сил Украины, а также специальный рельефный элемент в виде круга для людей с ослабленным зрением.

На банкноте размещен текст на украинском и английском языках: «Единство и солидарность с украинским народом приближают победу Украины в борьбе против российского агрессора и спасают мир от хаоса и мрака насилия» (Unity and solidarity российский агрессор, и есть охрана мира от chaos and darkness of violence).

Основное изображение обратной стороны банкноты – композиция из сжатых рук, символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство на фоне стилизованного трезубца.

Что известно о памятных монетах от НБУ

27 октября Нацбанк выпустил памятную монету ко Дню украинской письменности. Она изготовлена из серебра, имеет номинал в 10 гривен и тираж до 5 тысяч штук.

До этого НБУ выпустил монету, посвященную военной разведке. Ее номинал - 5 гривен.

24 августа Нацбанк представил новую памятную монету «Смелость быть. UA». Ее посвятили Дню Независимости.

4 августа Национальный банк продемонстрировал новую памятную монету ПВО — надежный щит Украины. На ней – изображение ЗРК Patriot. Ее посвятили «подвигам и героизму воинов Сил противовоздушной обороны».

В мае Нацбанк выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ. Ее номинал – 10 гривен.