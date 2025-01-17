Нацполиция предупреждает родителей о новом опасном челлендже для подростков в соцсетях

На платформе TikTok распространяется опасный челлендж, в рамках которого дети производят самодельные петарды. Из-за таких экспериментов только во Львове за последнюю неделю травмировались трое подростков.

Национальная полиция отреагировала на опасный тренд

Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях длительное лечение. Медики отмечают: подобные травмы могут остаться на всю жизнь.

Полицейские советуют детям:

Не повторяйте опасные действия, которые вы видите в соцсетях.

Если друзья предлагают принять участие в таких челленджах, скажите твердое "нет" и немедленно расскажите об этом взрослым.

Сообщите учителям или родителям, если вы знаете кого-то, кто планирует делать опасные эксперименты.

Родителям:

Контролируйте, какие видео и челленжи просматривает ваш ребенок в интернете.

Объясните детям, что "лайки" в соцсетях не стоят их здоровья и жизни.

Доверительно общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий.

Нацполиция Украины призывает родителей и детей быть внимательными и не рисковать здоровьем ради "популярности" в соцсетях! — отмечают правоохранители. Поделиться

Во Львове из-за опасного челленджа с Tik-Toka пострадали подростки

Во Львове через неделю госпитализировали троих парней в возрасте 10, 11 и 15 лет с глубокими ожогами.

Перед лицами школьников разорвались самодельные петарды, которые они производили по инструкции по TikTok.

Как сообщили во Львовском городском совете, чтобы изготовить взрывчатку, пострадавшие использовали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги и средство для очистки труб.

Среди пациентов — 11-летний Вячеслав из Львовщины. Парень рассказал, что вместе с другом они увидели, как на улице подростки делали "петарду" по инструкции из соцсетей. Поделиться

Дети решили повторить: смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы запустить химическую реакцию. Сосуд разорвался, а его содержимое попало прямо на лицо Вячеслава.

Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там самые тонкие ткани, — рассказала Галина Саян, ожоговая и пластическая хирургиня, руководительница Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии Первого медобъединения Львова.

Всем троим ребятам оказали помощь. По словам врача, теперь у них останутся рубцы на лице.

Полицейские Львовской области сообщили, что проверяют информацию о травмировании подростков.