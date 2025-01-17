Нацполіція попереджає батьків про новий небезпечний челендж для підлітків у соцмережах

На платформі TikTok поширюється небезпечний челендж, у межах якого діти виготовляють саморобні петарди. Через такі експерименти тільки у Львові за останній тиждень травмувалося троє підлітків.

Національна поліція відреагувала на небезпечний тренд

Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках — тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя.

Поліціянти радять дітям:

Не повторюйте небезпечні дії, які ви бачите у соцмережах. Життя та здоров’я набагато важливіші за будь-які перегляди чи "лайки".

Якщо друзі пропонують взяти участь у таких челенджах, скажіть тверде "ні" та негайно розкажіть про це дорослим.

Повідомте вчителів чи батьків, якщо знаєте когось, хто планує робити небезпечні експерименти.

Батькам:

Контролюйте, які відео та челенджі переглядає ваша дитина в інтернеті.

Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров’я та життя.

Довірливо спілкуйтеся з дітьми й розповідайте про наслідки небезпечних дій.

Нацполіція України закликає батьків та дітей бути уважними й не ризикувати здоров’ям заради "популярності" в соцмережах! — наголошують правоохоронці. Поширити

У Львові через небезпечний челендж з Tik-Toka постраждали підлітки

У Львові за тиждень госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 та 15 років з глибокими опіками.

Перед обличчями школярів розірвалися саморобні петарди, які вони виготовляли за інструкцією з TikTok.

Як повідомили у Львівській міській раді, щоб виготовити вибухівку, постраждалі використовували пластикову пляшку, воду, кульку із фольги та засіб для очищення труб.

Серед пацієнтів — 11-річний Вʼячеслав із Львівщини. Хлопець розповів, що разом із другом вони побачили, як на вулиці підлітки робили "петарду" за інструкцією із соцмереж. Поширити

Діти вирішили повторити: змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб запустити хімічну реакцію. Посудина розірвалася, а її вміст потрапив прямо на обличчя В’ячеслава.

Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих "петардах", буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші, — розповіла Галина Саян, опікова та пластична хірургиня, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії Першого медобʼєднання Львова.

Всім трьом хлопцям надали допомогу. За словами лікарки, тепер у них залишаться рубці на обличчі.

Поліціянти Львівщини повідомили, що перевіряють інформацію про травмування підлітків.