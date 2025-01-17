Нацполіція попереджає батьків про новий небезпечний челендж для підлітків у соцмережах
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацполіція попереджає батьків про новий небезпечний челендж для підлітків у соцмережах

МВС України
TikTok

На платформі TikTok поширюється небезпечний челендж, у межах якого діти виготовляють саморобні петарди. Через такі експерименти тільки у Львові за останній тиждень травмувалося троє підлітків.

Головні тези:

  • Популярний челендж на TikTok призвів до травмування підлітків у Львові, де діти виготовляли саморобні петарди за інструкцією з соцмереж.
  • Небезпечні експерименти можуть призвести до серйозних травм, таких як хімічні опіки та тяжкі травматичні ушкодження.
  • Поліція радить батькам контролювати активність своїх дітей в Інтернеті та надавати їм необхідні пояснення про небезпеку підліткових челенджів.
  • Для запобігання подібним ситуаціям важливо підтримувати відкритий діалог з дітьми та негайно інформувати дорослих про будь-які небезпечні дії в соцмережах.
  • Будьте уважні та запобігайте ризикам здоров’я для вашої дитини, вчасно реагуючи на небезпечні тренди та рекомендації поліції.

Національна поліція відреагувала на небезпечний тренд

Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках — тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя.

Поліціянти радять дітям:

  • Не повторюйте небезпечні дії, які ви бачите у соцмережах. Життя та здоров’я набагато важливіші за будь-які перегляди чи "лайки".

  • Якщо друзі пропонують взяти участь у таких челенджах, скажіть тверде "ні" та негайно розкажіть про це дорослим.

  • Повідомте вчителів чи батьків, якщо знаєте когось, хто планує робити небезпечні експерименти.

Батькам:

  • Контролюйте, які відео та челенджі переглядає ваша дитина в інтернеті.

  • Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров’я та життя.

  • Довірливо спілкуйтеся з дітьми й розповідайте про наслідки небезпечних дій.

Нацполіція України закликає батьків та дітей бути уважними й не ризикувати здоров’ям заради "популярності" в соцмережах! — наголошують правоохоронці.

У Львові через небезпечний челендж з Tik-Toka постраждали підлітки

У Львові за тиждень госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 та 15 років з глибокими опіками.

Перед обличчями школярів розірвалися саморобні петарди, які вони виготовляли за інструкцією з TikTok.

Як повідомили у Львівській міській раді, щоб виготовити вибухівку, постраждалі використовували пластикову пляшку, воду, кульку із фольги та засіб для очищення труб.

Серед пацієнтів — 11-річний Вʼячеслав із Львівщини. Хлопець розповів, що разом із другом вони побачили, як на вулиці підлітки робили "петарду" за інструкцією із соцмереж.

Діти вирішили повторити: змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб запустити хімічну реакцію. Посудина розірвалася, а її вміст потрапив прямо на обличчя В’ячеслава.

Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих "петардах", буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші, — розповіла Галина Саян, опікова та пластична хірургиня, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії Першого медобʼєднання Львова.

Всім трьом хлопцям надали допомогу. За словами лікарки, тепер у них залишаться рубці на обличчі.

Поліціянти Львівщини повідомили, що перевіряють інформацію про травмування підлітків.

17 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, в якій йшлось про те, що троє дітей потрапили до лікарні через небезпечний тренд, який поширюється у соціальних мережах. Ювенальні поліцейські проводять перевірку, — написали правоохоронці.

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