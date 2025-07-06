Надя Дорофеева и Позитив намекнули на воссоединение
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Надя Дорофеева и Позитив намекнули на воссоединение

Дорофеева и Позитив спровоцировали бурные обсуждения в сети
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Источник:  online.ua

Поклонники творчества звезд считают, что это намек на воссоединение их дуэта "Время и Стекло".

Главные тезисы

  • Надя Дорофеева и Позитив пока не рассказывают фанатам, что на самом деле они задумали.
  • Поклонники звезд не скрывают, что они действительно поражены.

Дорофеева и Позитив спровоцировали бурные обсуждения в сети

Вы тоже его видите? — написала Надя под видео, на котором ей везде "мерещится" Позитив.

Во время ролика он "появляется" рядом с ней то в постели, то в холодильнике, то в зеркальном отображении и даже якобы приносит ей кофе в кафе.

В конце концов, певица сталкивается со своим бывшим коллегой уже в реальности — он танцует посреди улицы под один из их давних хитов.

Финал видео ошеломил всех, поскольку Алексей указывает на часы, словно намекая, что время пришло.

Как на видео отреагировали фанаты артистов:

  • Боже, Надя! "Время и Стекло" возвращается!;

  • Я не могу в это поверить!!!;

  • Мне кажется, что они просто запишут общий хит, а не будут возрождать группу;

  • Ох, что нас ждет?! У меня уже слезы ностальгии от этого;

  • Надя, мы его тоже видим. Все, мы ждем!;

  • Это так прекрасно, что просто даже не верится.

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