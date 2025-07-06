Надя Дорофеева и Позитив намекнули на воссоединение

Поклонники творчества звезд считают, что это намек на воссоединение их дуэта "Время и Стекло".
Главные тезисы
- Надя Дорофеева и Позитив пока не рассказывают фанатам, что на самом деле они задумали.
- Поклонники звезд не скрывают, что они действительно поражены.
Дорофеева и Позитив спровоцировали бурные обсуждения в сети
Во время ролика он "появляется" рядом с ней то в постели, то в холодильнике, то в зеркальном отображении и даже якобы приносит ей кофе в кафе.
В конце концов, певица сталкивается со своим бывшим коллегой уже в реальности — он танцует посреди улицы под один из их давних хитов.
Финал видео ошеломил всех, поскольку Алексей указывает на часы, словно намекая, что время пришло.
Как на видео отреагировали фанаты артистов:
Боже, Надя! "Время и Стекло" возвращается!;
Я не могу в это поверить!!!;
Мне кажется, что они просто запишут общий хит, а не будут возрождать группу;
Ох, что нас ждет?! У меня уже слезы ностальгии от этого;
Надя, мы его тоже видим. Все, мы ждем!;
Это так прекрасно, что просто даже не верится.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-