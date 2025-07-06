Надя Дорофеева и Позитив намекнули на воссоединение

Поклонники творчества звезд считают, что это намек на воссоединение их дуэта "Время и Стекло".

Дорофеева и Позитив спровоцировали бурные обсуждения в сети

Вы тоже его видите? — написала Надя под видео, на котором ей везде "мерещится" Позитив. Поделиться

Во время ролика он "появляется" рядом с ней то в постели, то в холодильнике, то в зеркальном отображении и даже якобы приносит ей кофе в кафе.

В конце концов, певица сталкивается со своим бывшим коллегой уже в реальности — он танцует посреди улицы под один из их давних хитов.

Финал видео ошеломил всех, поскольку Алексей указывает на часы, словно намекая, что время пришло.

Как на видео отреагировали фанаты артистов: