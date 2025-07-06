Надя Дорофєєва і Позитив натякнули на возз'єднання — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Надя Дорофєєва і Позитив натякнули на возз'єднання — відео

Дорофєєва і Позитив спровокували бурхливі обговорення у мережі
Джерело:  online.ua

Українські артисти Надя Дорофєєва і Позитив заінтригували своїх фанатів загадковим спільним відео. Шанувальники творчості зірок вважають, що це натяк на возз'єднання їхнього дуету "Время і Стекло".

Головні тези:

  • Надя Дорофєєва і Позитив поки не розповідають фанатам, що насправді вони замислили.
  • Шанувальники зірок не приховують, що вони дійсно вражені.

Дорофєєва і Позитив спровокували бурхливі обговорення у мережі

Ви теж його бачите? — написала Надя під відео, на якому їй скрізь "ввижається" Позитив.

Під час ролику він "з'являється" поруч із нею то в ліжку, то в холодильнику, то в дзеркальному відображенні і навіть нібито приносить їй каву в кафе.

Врешті-решт співачка стикається зі своїм колишнім колегою уже в реальності — він танцює посеред вулиці під один з їхніх давніх хітів.

Фінал відео приголомшив усіх, оскільки Олексій вказує на годинник, немов натякаючи, що час настав.

Як на відео відреагували фанати артистів:

  • Боже, Надя! "Время і Стекло" повертається!;

  • Я не можу в це повірити!!!;

  • Мені здається, що вони просто запишуть спільний хіт, а не будуть відроджувати гурт;

  • Ох, що ж нас чекає?! У мене вже сльози ностальгії від цього;

  • Надя, ми його теж бачимо. Все, ми чекаємо!;

  • Це настільки прекрасно, що просто навіть не віриться.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах
Джамала
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"
Володимир Дантес
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні про жінок всіх часів — рейтинг слухачів
15 найкращих пісень про жінок всіх часів:

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?