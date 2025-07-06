Надя Дорофєєва і Позитив натякнули на возз'єднання — відео

Українські артисти Надя Дорофєєва і Позитив заінтригували своїх фанатів загадковим спільним відео. Шанувальники творчості зірок вважають, що це натяк на возз'єднання їхнього дуету "Время і Стекло".

Дорофєєва і Позитив спровокували бурхливі обговорення у мережі

Ви теж його бачите? — написала Надя під відео, на якому їй скрізь "ввижається" Позитив. Поширити

Під час ролику він "з'являється" поруч із нею то в ліжку, то в холодильнику, то в дзеркальному відображенні і навіть нібито приносить їй каву в кафе.

Врешті-решт співачка стикається зі своїм колишнім колегою уже в реальності — він танцює посеред вулиці під один з їхніх давніх хітів.

Фінал відео приголомшив усіх, оскільки Олексій вказує на годинник, немов натякаючи, що час настав.

Як на відео відреагували фанати артистів: