Надя Дорофєєва і Позитив натякнули на возз'єднання — відео

Українські артисти Надя Дорофєєва і Позитив заінтригували своїх фанатів загадковим спільним відео. Шанувальники творчості зірок вважають, що це натяк на возз'єднання їхнього дуету "Время і Стекло".
Головні тези:
- Надя Дорофєєва і Позитив поки не розповідають фанатам, що насправді вони замислили.
- Шанувальники зірок не приховують, що вони дійсно вражені.
Дорофєєва і Позитив спровокували бурхливі обговорення у мережі
Під час ролику він "з'являється" поруч із нею то в ліжку, то в холодильнику, то в дзеркальному відображенні і навіть нібито приносить їй каву в кафе.
Врешті-решт співачка стикається зі своїм колишнім колегою уже в реальності — він танцює посеред вулиці під один з їхніх давніх хітів.
Фінал відео приголомшив усіх, оскільки Олексій вказує на годинник, немов натякаючи, що час настав.
Як на відео відреагували фанати артистів:
Боже, Надя! "Время і Стекло" повертається!;
Я не можу в це повірити!!!;
Мені здається, що вони просто запишуть спільний хіт, а не будуть відроджувати гурт;
Ох, що ж нас чекає?! У мене вже сльози ностальгії від цього;
Надя, ми його теж бачимо. Все, ми чекаємо!;
Це настільки прекрасно, що просто навіть не віриться.
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