Налоги в Украине вырастут уже в декабре

С заявлением по этому поводу выступил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Бессонная ночь и есть результат — ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это "ошибкой печатника". Уважаемые бухгалтеры, извините за потерянные нервные клетки.

Как уже упоминалось ранее, закон об историческом повышении налогов был обнародован в газете "Голос Украины" 28 ноября.

28 ноября глава государства Владимир Зеленский подписал закон №11416 об историческом повышении налогов. Ожидалось, что закон вступит в силу 1 декабря.

В частности, об этом сообщал премьер-министр Денис Шмигаль.

Повышение военного сбора с зарплат физлиц (включая участников режима "Дія.Сити") с 1,5% до 5% — с даты вступления в силу закона. Исключение — военнослужащие (останется 1,5%).

Увеличение с 1 января 2025 года военного сбора по другим доходам граждан (кроме зарплат) с 1,5% до 5%.

Введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас — 800 грн) для физлиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп.

Введение военного сбора для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

Повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25 до 50%. Поскольку они уже уплатили налоги по старой ставке за большую часть этого года, то новый налог вводится ретроспективно (задним числом).

Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18 до 25% с 1 января 2025 года.

Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тыс. грн за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.

Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро — в городах с населением более 50 тыс. евро. человек, 200 евро — для других населенных пунктов.

Введение минимального налога на землю в размере 700 грн. и 1 400 грн. за гектар.

Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывалось с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированным новым требованиям.

Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.