Податки в Україні зростуть уже в грудні

З заявою з цього приводу виступив очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Безсонна ніч і є результат — ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада.Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це “помилкою друкаря”. Шановні бухгалтери, вибачте за втрачені нервові клітини.

Як уже згадувалося раніше, закон про історичне підвищення податків був оприлюднений у газеті "Голос України" 28 листопада. Відтак він мав набути чинності з 29 листопада.

Зокрема про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підвищення військового збору із зарплат фізосіб (включаючи учасників режиму "Дія.Сіті") з 1,5% до 5% — з дати набуття чинності законом. Виняток — військовослужбовці (залишиться 1,5%).

Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору з інших доходів громадян (крім зарплат) з 1,5% до 5%.

Запровадження військового збору в розмірі 10% від мінімальної зарплати (наразі — 800 грн) для фізосіб-підприємців першої, другої та четвертої груп.

Запровадження військового збору для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу.

Підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків з 25% до 50%. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, то новий податок запроваджується ретроспективно ("заднім числом").

Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.

Запровадження щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 або 60 тис. грн за кожну станцію залежно від її типу. Сума переплат не буде враховуватися для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну в Києві, 600 євро — у містах з населенням понад 50 тис. осіб, 200 євро — для інших населених пунктів.

Запровадження мінімального податку на землю в розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар.

Запровадження щомісячної звітності щодо ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язували із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованих новим вимогам.

Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.