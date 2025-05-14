Нариман Джелял стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике.
Главные тезисы
- Нариман Джелял назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции по указу президента Владимира Зеленского.
- Джелял активно выступал против оккупации Россией и участвовал в поддержке Крыма на международном уровне.
Джелял стал послом Украины в Турции
Об этом говорится в указе №305/2025 на сайте Офиса президента.
Назначить Джеляла Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Турецкой Республике, говорится в документе.
Нариман Джелял — украинский политолог и журналист. С 2013 года возглавляет информационно-аналитическое подразделение Меджлиса крымскотатарского народа и является заместителем председателя Меджлиса.
В 2021 году россияне провели серию обысков во временно оккупированном Крыму, задержав пятерых украинцев, среди которых был Джелял.
Враг состряпал дело заместителя Меджлиса по подозрению в подрыве участка газопровода возле Симферополя — в сентябре 2021 года его арестовали. В частности, Чубаров отмечал, что его заместителю оккупационные власти выдвинули подозрение в "диверсии".
Вернуть Наримана Джеляла в Украину удалось 28 июня 2024 года.
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