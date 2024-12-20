Зеленский согласовал назначение Наримана Джеляла послом Украины в Турции

Президент Владимир Зеленский с дипломатической командой 20 декабря утвердили более 30 новых назначений на должности украинских послов.
Главные тезисы
- Нариман Джелял стал послом Украины в Турции после одобрения президентом Зеленским. Его назначение произошло в рамках утверждения больше 30 новых назначений украинских послов.
- Джелял — украинский крымскотатарский политик, который был несправедливо задержан и подозревался в диверсии оккупационными властями РФ.
- Кроме назначения Джеляла, президент Зеленский утвердил других топ-дипломатов, таких, как Андрей Мельник и Алена Гетьманчук, на важные должности в различных странах и организациях, включая ООН и НАТО.
Нариман Джелял стал послом Украины в Турции
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.
В частности, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял теперь будет послом в Турции. Ранее этот пост занимал Василий Боднар.
Нариман Джелял: что известно
Нариман Джелял — украинский крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2013), руководитель информационно-аналитического подразделения.
3-4 сентября 2021 года представители оккупационных «властей» РФ в Крыму провели серию обысков и задержали Джеляла и четырех других украинцев. Его и других задержанных увезли в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района в Крыму.
Сотрудники ФСБ удерживали его в наручниках с мешком на голове, оказывали психологическое давление и обращались с ним особенно жестоко. Глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что его заместителю Джелялу оккупационные власти выдвинули подозрение в «диверсии».
В заключении Джелял писал статьи, где анализировал ситуацию в Крыму после российской оккупации.
28 июня 2024 Наримана Джеляла удалось вернуть в Украину.
Кого еще из топ-дипломатов утвердил Зеленский
Впоследствии перешедший на дипломатическую должность в Бразилии экс-посол Германии Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН вместо Сергея Кислицы.
Тем временем директор центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук занимает должность представительницы Украины в НАТО. До этого главой миссии Украины при Альянсе была Наталья Галибаренко.
Эти и другие указы — вскоре, согласно дипломатическим процедурам, — добавил Зеленский.
В ноябре президент обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой кандидатуру послов Украины на вакантные должности.
В некоторых странах, например в Демократической Республике Конго или Кот-д'Ивуаре, послов не назначили, поскольку сами посольства там открылись не так давно.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-