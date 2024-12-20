Зеленский согласовал назначение Наримана Джеляла послом Украины в Турции

Президент Владимир Зеленский с дипломатической командой 20 декабря утвердили более 30 новых назначений на должности украинских послов.

Нариман Джелял стал послом Украины в Турции

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

В частности, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял теперь будет послом в Турции. Ранее этот пост занимал Василий Боднар.

Нариман Джелял: что известно

Нариман Джелял — украинский крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2013), руководитель информационно-аналитического подразделения.

3-4 сентября 2021 года представители оккупационных «властей» РФ в Крыму провели серию обысков и задержали Джеляла и четырех других украинцев. Его и других задержанных увезли в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района в Крыму.

Сотрудники ФСБ удерживали его в наручниках с мешком на голове, оказывали психологическое давление и обращались с ним особенно жестоко. Глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что его заместителю Джелялу оккупационные власти выдвинули подозрение в «диверсии».

Нариман Джелял

Впоследствии ФСБ РФ опубликовало заявление, что Джеляла подозревают в подрыве участка газопровода, произошедшего 23 августа 2021 года вблизи Перевального возле Симферополя 29 октября симферопольский «суд» продлил арест Джеляла до 23 января 2022 года. Поделиться

В заключении Джелял писал статьи, где анализировал ситуацию в Крыму после российской оккупации.

28 июня 2024 Наримана Джеляла удалось вернуть в Украину.

Кого еще из топ-дипломатов утвердил Зеленский

Впоследствии перешедший на дипломатическую должность в Бразилии экс-посол Германии Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН вместо Сергея Кислицы.

Тем временем директор центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук занимает должность представительницы Украины в НАТО. До этого главой миссии Украины при Альянсе была Наталья Галибаренко.

Эти и другие указы — вскоре, согласно дипломатическим процедурам, — добавил Зеленский.

В ноябре президент обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой кандидатуру послов Украины на вакантные должности.

Издание "Бабель" со ссылкой на ответ МИД писало, что послов Украины нет в 30 государствах. В частности, у Украины нет послов в Бельгии, Норвегии, Турции, Венгрии, Греции, Грузии, Армении, Казахстане и на Филиппинах. Поделиться

В некоторых странах, например в Демократической Республике Конго или Кот-д'Ивуаре, послов не назначили, поскольку сами посольства там открылись не так давно.