22 декабря издание Der Spiegel опубликовало статью о тайном "русском ужине", который якобы прошел в посольстве Германии в Вашингтоне в конце октября. Эту информацию уже прокомментировал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Что известно о так называемом "русском ужине" в США

Как утверждает редакция СМИ, во время упомянутого ужина помощник немецкого лидера Олафа Шольца, глава канцелярии Вольфганг Шмидт, поддержал предложение американского аналитика Сэмюэля Чарапа закончить войну в Украине путем переговоров с Москвой.

Журналисты утверждают, что в команде Шольца популярно мнение о том, что ни Украина, ни РФ не смогут выиграть войну.

Более того, сообщается, что Шмидт якобы "с эйфорией" хвалил идею Чарапа.

Посол Макеев отрицает слухи о давлении Германии на Украину

По словам Алексея Макеева, официальный Берлин никоим образом не подталкивает команду Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, ведь немецкие власти отдают себе отчет в том, что это приведет к безвозвратной потере оккупированных территорий.

Украинский дипломат утверждает, что никто не говорит об Украине без Украины.

Кроме того, указано, что сам помощник Олафа Шольца уже отрицает "необоснованные утверждения" в статье Der Spiegel.

Шольц и другие западные лидеры неоднократно отмечали, что Киев должен сам решать, когда и на каких условиях заключать мирное соглашение с Москвой. Поделиться

На этом фоне нельзя проигнорировать недавнее заявление советника канцлера Германии по внешней политике и безопасности Енса Плетнера.

По убеждению последнего, простое прекращение огня сегодня было бы равносильно легитимизации захвата Россией территорий и проложило бы путь к еще одному замороженному конфликту.