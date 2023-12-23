22 грудня видання Der Spiegel опублікувало статтю про таємну "російську вечерю", які нібито відбулася в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня. Цю інформацію уже прокоментував посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Що відомо про так звану “російську вечерю” у США

Як стверджує редакція ЗМІ, під час згаданої вечері помічник німецького лідера Олафа Шольца, очільник канцелярії Вольфганг Шмідт, підтримав пропозицію американського аналітика Семюеля Чарапа закінчити війну в Україні шляхом перемовин з Москвою.

Журналісти стверджують, що в команді Шольца популярна думка про те, що ані Україна, ані РФ не зможуть виграти війну.

Ба більше, зазначається, що Шмідт нібито "з ейфорією" хвалив ідею Чарапа.

Посол Макеєв заперечує чутки про тиск Німеччини на Україну

За словами Олексія Макеєва, офіційний Берлін жодним чином не підштовхує команду Володимира Зеленського до мирних переговорів з Росією, адже німецька влада усвідомлює, що це призведе до безповоротної втрати окупованих територій.

Український дипломат стверджує, що ніхто не говорить про Україну без України.

Окрім того, наголошується, що сам помічник Олафа Шольца уже заперечив "необґрунтовані твердження" у статі Der Spiegel.

Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ має сам вирішувати, коли і на яких умовах укладати мирну угоду з Москвою. Поширити

На цьому тлі не можна проігнорувати нещодавню заяву радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики і безпеки Єнса Пльотнера.

На переконання останнього, просте припинення вогню сьогодні було б рівнозначне легітимізації захоплення Росією територій і проклало б шлях до ще одного замороженого конфлікту".