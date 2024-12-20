Зеленський погодив призначення Нарімана Джеляла послом України в Туреччині

Президент Володимир Зеленський з дипломатичною командою 20 грудня затвердили більш ніж 30 нових призначень на посади українських послів.
Головні тези:
- Про призначення Нарімана Джеляла на посаду посла України в Туреччині повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
- Джелял є українським кримськотатарським політиком та журналістом, який був утриманий у в'язниці окупаційною владою РФ та звільнений пізніше.
- Дипломатичні процедури передбачають призначення послів України на вакантні посади в 30 державах, включно з Туреччиною, Грузією, Бельгією та іншими.
Наріман Джелял став послом України в Туреччині
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Зокрема заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял тепер буде послом у Туреччині. Раніше цю посаду обіймав Василь Боднар.
Наріман Джелял: що відомо
Наріман Джелял — український кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2013 року), керівник інформаційно-аналітичного підрозділу.
3-4 вересня 2021 року представники окупаційної «влади» РФ у Криму провели серію обшуків та затримали Джеляла та чотирьох інших українців. Його та інших затриманих вивезли в невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району в Криму.
Співробітники ФСБ утримували його у наручниках із мішком на голові, чинили психологічний тиск та поводились із ним особливо жорстоко. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що його заступнику Джелялу окупаційна влада висунула підозру в «диверсії».
В ув'язненні Джелял писав статті, де аналізував ситуацію в Криму після російської окупації.
28 червня 2024 року Нарімана Джеляла вдалося повернути в Україну.
Кого ще з топдипломатів затвердив Зеленський
Експосол Німеччини Андрій Мельник, який згодом перейшов на дипломатичну посаду в Бразилії, стане представником України в ООН замість Сергія Кислиці.
Тим часом директорка центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук обійме посаду представниці України в НАТО. До цього головою місії України при Альянсі була Наталія Галібаренко.
Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами, — додав Зеленський.
У листопаді президент обговорив з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою кандидатури послів України на вакантні посади.
У деяких країнах, як-от у Демократичній Республіці Конго чи Кот-д’Івуарі, послів не призначили, оскільки самі посольства там відкрилися не так давно.
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