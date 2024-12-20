Зеленський погодив призначення Нарімана Джеляла послом України в Туреччині

Президент Володимир Зеленський з дипломатичною командою 20 грудня затвердили більш ніж 30 нових призначень на посади українських послів.

Наріман Джелял став послом України в Туреччині

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Зокрема заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял тепер буде послом у Туреччині. Раніше цю посаду обіймав Василь Боднар.

Наріман Джелял: що відомо

Наріман Джелял — український кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2013 року), керівник інформаційно-аналітичного підрозділу.

3-4 вересня 2021 року представники окупаційної «влади» РФ у Криму провели серію обшуків та затримали Джеляла та чотирьох інших українців. Його та інших затриманих вивезли в невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району в Криму.

Співробітники ФСБ утримували його у наручниках із мішком на голові, чинили психологічний тиск та поводились із ним особливо жорстоко. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що його заступнику Джелялу окупаційна влада висунула підозру в «диверсії».

Наріман Джелял

Згодом ФСБ РФ опублікувало заяву, що Джеляла підозрюють у підриві ділянки газопроводу, що стався 23 серпня 2021 поблизу Перевального біля Сімферополя. 29 жовтня сімферопольський «суд» продовжив арешт Джеляла до 23 січня 2022 року. Поширити

В ув'язненні Джелял писав статті, де аналізував ситуацію в Криму після російської окупації.

28 червня 2024 року Нарімана Джеляла вдалося повернути в Україну.

Кого ще з топдипломатів затвердив Зеленський

Експосол Німеччини Андрій Мельник, який згодом перейшов на дипломатичну посаду в Бразилії, стане представником України в ООН замість Сергія Кислиці.

Тим часом директорка центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук обійме посаду представниці України в НАТО. До цього головою місії України при Альянсі була Наталія Галібаренко.

Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами, — додав Зеленський.

У листопаді президент обговорив з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою кандидатури послів України на вакантні посади.

Видання «Бабель» з посиланням на відповідь МЗС писало, що послів України немає у 30 державах. Зокрема, Україна не має послів у Бельгії, Норвегії, Туреччині, Угорщині, Греції, Грузії, Вірменії, Казахстані та на Філіппінах. Поширити

У деяких країнах, як-от у Демократичній Республіці Конго чи Кот-д’Івуарі, послів не призначили, оскільки самі посольства там відкрилися не так давно.