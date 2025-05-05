Возглавит посольство США в Украине — Джули Дэвис прибыла в Киев

5 мая в Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Дипломат США Джули Дэвис прибыла в Киев

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

Мы рады приветствовать в Киеве Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Поделиться

В посольстве добавили, что после подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины «посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики Президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение продолжительного мира и процветания в Украине».

Джули Дэвис является дипломаткой старшего ранга и лауреаткой Премии президентского ранга. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерскую степень в Принстонском университете.

Дэвис свободно общается на русском и французском языках. Перед назначением послом США на Кипре она исполняла обязанности спецпосланника США в Беларуси, став первым послом США в этой стране с 2008 года.

Ранее она работала заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО. В ее карьере также были разные должности в штабе НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России, а также в Совете национальной безопасности и других подразделениях Государственного департамента. Поделиться

На днях Дэвис был назначен временной поверенной в делах США в Украине.