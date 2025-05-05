Возглавит посольство США в Украине — Джули Дэвис прибыла в Киев
Категория
Политика
Дата публикации

Возглавит посольство США в Украине — Джули Дэвис прибыла в Киев

Дэвис
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

5 мая в Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.

Главные тезисы

  • Джули Дэвис прибыла в Киев как временный поверенный в делах США в Украине, продолжая реализацию политики Президента Трампа.
  • Дипломат имеет успешную карьеру в международных отношениях, работая в различных странах, включая Беларусь, Кипр и Грузию.

Дипломат США Джули Дэвис прибыла в Киев

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

Мы рады приветствовать в Киеве Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

В посольстве добавили, что после подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины «посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики Президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение продолжительного мира и процветания в Украине».

Джули Дэвис является дипломаткой старшего ранга и лауреаткой Премии президентского ранга. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерскую степень в Принстонском университете.

Дэвис свободно общается на русском и французском языках. Перед назначением послом США на Кипре она исполняла обязанности спецпосланника США в Беларуси, став первым послом США в этой стране с 2008 года.

Ранее она работала заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО. В ее карьере также были разные должности в штабе НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России, а также в Совете национальной безопасности и других подразделениях Государственного департамента.

На днях Дэвис был назначен временной поверенной в делах США в Украине.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Посол США в Украине Бринк подает в отставку — инсайдеры узнали причину
Что известно об отставке Бринк
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-посол США назвал роковую ошибку Трампа относительно России
Трамп выбрал ложный путь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Посол ЕС заявила об одном из самых ужасных военных преступлений РФ
Госпожа посол ЕС осуждает российский террор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?