Возглавит посольство США в Украине — Джули Дэвис прибыла в Киев

5 мая в Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.
Главные тезисы
- Джули Дэвис прибыла в Киев как временный поверенный в делах США в Украине, продолжая реализацию политики Президента Трампа.
- Дипломат имеет успешную карьеру в международных отношениях, работая в различных странах, включая Беларусь, Кипр и Грузию.
Дипломат США Джули Дэвис прибыла в Киев
Об этом сообщает пресс-служба посольства США.
В посольстве добавили, что после подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины «посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики Президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение продолжительного мира и процветания в Украине».
Джули Дэвис является дипломаткой старшего ранга и лауреаткой Премии президентского ранга. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерскую степень в Принстонском университете.
Дэвис свободно общается на русском и французском языках. Перед назначением послом США на Кипре она исполняла обязанности спецпосланника США в Беларуси, став первым послом США в этой стране с 2008 года.
На днях Дэвис был назначен временной поверенной в делах США в Украине.
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