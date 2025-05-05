Очолить посольство США в Україні — Джулі Девіс прибула до Києва

5 травня до Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.
Головні тези:
- Джулі Девіс призначена тимчасовою повіреною у справах США в Україні, що відображає важливість співпраці між країнами.
- Дипломатка має успішну кар'єру у сфері міжнародних відносин, раніше працювала в Білорусі, Кіпрі, Грузії та інших країнах.
Дипломатка США Джулі Девіс прибула до Києва
Про це повідомляє пресслужба посольства США
У посольстві додали, що після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України «посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні».
Джулі Девіс є дипломаткою старшого рангу та лауреаткою Премії президентського рангу. Вона здобула ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни та магістерський ступінь у Принстонському університеті.
Девіс вільно спілкується російською та французькою мовами. Перед призначенням послом США на Кіпрі вона виконувала обов'язки спецпосланника США в Білорусі, ставши першим послом США в цій країні з 2008 року.
Днями Девіс призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.
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