Очолить посольство США в Україні — Джулі Девіс прибула до Києва
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Очолить посольство США в Україні — Джулі Девіс прибула до Києва

Девіс
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Джерело:  online.ua

5 травня до Києва прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Головні тези:

  • Джулі Девіс призначена тимчасовою повіреною у справах США в Україні, що відображає важливість співпраці між країнами.
  • Дипломатка має успішну кар'єру у сфері міжнародних відносин, раніше працювала в Білорусі, Кіпрі, Грузії та інших країнах.

Дипломатка США Джулі Девіс прибула до Києва

Про це повідомляє пресслужба посольства США

Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

У посольстві додали, що після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України «посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні».

Джулі Девіс є дипломаткою старшого рангу та лауреаткою Премії президентського рангу. Вона здобула ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни та магістерський ступінь у Принстонському університеті.

Девіс вільно спілкується російською та французькою мовами. Перед призначенням послом США на Кіпрі вона виконувала обов'язки спецпосланника США в Білорусі, ставши першим послом США в цій країні з 2008 року.

Раніше вона працювала заступником помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступником постійного представника США при НАТО. В її кар'єрі також були різні посади в штабі НАТО та в посольствах США в Грузії, Україні і Росії, а також у Раді національної безпеки та інших підрозділах Державного департаменту.

Днями Девіс призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

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