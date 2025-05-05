Очолить посольство США в Україні — Джулі Девіс прибула до Києва

Дипломатка США Джулі Девіс прибула до Києва

Про це повідомляє пресслужба посольства США

Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Поширити

У посольстві додали, що після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України «посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні».

Джулі Девіс є дипломаткою старшого рангу та лауреаткою Премії президентського рангу. Вона здобула ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни та магістерський ступінь у Принстонському університеті.

Девіс вільно спілкується російською та французькою мовами. Перед призначенням послом США на Кіпрі вона виконувала обов'язки спецпосланника США в Білорусі, ставши першим послом США в цій країні з 2008 року.

Раніше вона працювала заступником помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступником постійного представника США при НАТО. В її кар'єрі також були різні посади в штабі НАТО та в посольствах США в Грузії, Україні і Росії, а також у Раді національної безпеки та інших підрозділах Державного департаменту. Поширити

Днями Девіс призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.