Наріман Джелял став Надзвичайним і Повноважним послом України у Туреччині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним послом України в Турецькій Республіці.
Головні тези:
- Наріман Джелял став Надзвичайним і Повноважним послом України в Туреччині за указом президента Володимира Зеленського.
- Джелял активно брав участь у міжнародних заходах з підтримки Криму та виступав проти окупації Росією.
- Повернення Нарімана Джеляла в Україну було досягнуте після багаторічних зусиль та міжнародної підтримки.
Джелял став послом України в Туреччині
Про це йдеться в указі № 305/2025 на сайті Офісу президента.
Призначити Джеляла Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Турецькій Республіці, — йдеться в документі.
Наріман Джелял — український політолог і журналіст. З 2013 року очолює інформаційно-аналітичний підрозділ Меджлісу кримськотатарського народу та є заступником голови Меджлісу.
У 2021 році росіяни провели серію обшуків у тимчасово окупованому Криму, затримавши пʼятьох українців, серед яких був Джелял.
Ворог сфабрикував справу заступника Меджліса за підозрою у підриві ділянки газопроводу біля Сімферополя — у вересні 2021 року його заарештували. Зокрема, Чубаров зазначав, що його заступнику окупаційна влада висунула підозру в "диверсії".
Повернути Нарімана Джеляла в Україну вдалося 28 червня 2024 року.
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