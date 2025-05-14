Наріман Джелял став Надзвичайним і Повноважним послом України у Туреччині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним послом України в Турецькій Республіці.

Джелял став послом України в Туреччині

Про це йдеться в указі № 305/2025 на сайті Офісу президента.

Призначити Джеляла Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Турецькій Республіці, — йдеться в документі.

Наріман Джелял — український політолог і журналіст. З 2013 року очолює інформаційно-аналітичний підрозділ Меджлісу кримськотатарського народу та є заступником голови Меджлісу.

Після обрання Рефата Чубарова головою Меджлісу в листопаді 2013 року Джелял став одним із його заступників та очолив інформаційно-аналітичний підрозділ організації. Наприкінці серпня 2021 року він був учасником міжнародного саміту Кримська платформа. Поширити

У 2021 році росіяни провели серію обшуків у тимчасово окупованому Криму, затримавши пʼятьох українців, серед яких був Джелял.

Ворог сфабрикував справу заступника Меджліса за підозрою у підриві ділянки газопроводу біля Сімферополя — у вересні 2021 року його заарештували. Зокрема, Чубаров зазначав, що його заступнику окупаційна влада висунула підозру в "диверсії".

Повернути Нарімана Джеляла в Україну вдалося 28 червня 2024 року.