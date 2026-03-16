"Настоящий друг Украины". Зеленский встретился с оскароносным Шоном Пенном в Киеве

В ночь на 16 марта голливудский актер Шон Пенн в третий раз получил кинопремию "Оскар". Однако звезда пропустил церемонию, потому что в это время ехал в Украину.
Главные тезисы
- Шон Пенн встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, подтверждая свою поддержку Украины во время полномасштабного вторжения.
- Актер пропустил церемонию получения кинопремии “Оскар”, чтобы приехать в Украину и выразить свою поддержку стране.
Шон Пенн приехал в Киев для встречи с Зеленским
Его визит подтвердили в "Укрзализныце". Актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Одна битва за другой».
Позже стало известно, что Шон Пенн встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский отметил, что знает: Шон Пенн и дальше будет с Украиной и украинцами.
Голливудский актер Шон Пенн с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Он неоднократно посещал Киев, общался с президентом Зеленским, а в ноябре 2022 даже подарил лидеру страны одну из своих статуэток Оскара. В ответ его наградили орденом "За заслуги" III степени.
