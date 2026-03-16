"Настоящий друг Украины". Зеленский встретился с оскароносным Шоном Пенном в Киеве
Категория
Культура
Дата публикации

"Настоящий друг Украины". Зеленский встретился с оскароносным Шоном Пенном в Киеве

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

В ночь на 16 марта голливудский актер Шон Пенн в третий раз получил кинопремию "Оскар". Однако звезда пропустил церемонию, потому что в это время ехал в Украину.

Главные тезисы

  • Шон Пенн встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, подтверждая свою поддержку Украины во время полномасштабного вторжения.
  • Актер пропустил церемонию получения кинопремии “Оскар”, чтобы приехать в Украину и выразить свою поддержку стране.

Шон Пенн приехал в Киев для встречи с Зеленским

Его визит подтвердили в "Укрзализныце". Актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Одна битва за другой».

Впрочем, церемонию награждения в Лос-Анджелесе он не посетил из-за поездки в Украину.

Позже стало известно, что Шон Пенн встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что знает: Шон Пенн и дальше будет с Украиной и украинцами.

Голливудский актер Шон Пенн с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Он неоднократно посещал Киев, общался с президентом Зеленским, а в ноябре 2022 даже подарил лидеру страны одну из своих статуэток Оскара. В ответ его наградили орденом "За заслуги" III степени.

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Шон Пенн
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?