"Настоящий друг Украины". Зеленский встретился с оскароносным Шоном Пенном в Киеве

В ночь на 16 марта голливудский актер Шон Пенн в третий раз получил кинопремию "Оскар". Однако звезда пропустил церемонию, потому что в это время ехал в Украину.

Шон Пенн приехал в Киев для встречи с Зеленским

Его визит подтвердили в "Укрзализныце". Актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Одна битва за другой».

Впрочем, церемонию награждения в Лос-Анджелесе он не посетил из-за поездки в Украину.

Позже стало известно, что Шон Пенн встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что знает: Шон Пенн и дальше будет с Украиной и украинцами.