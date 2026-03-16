"Справжній друг України". Зеленський зустрівся з оскароносним Шоном Пенном у Києві

У ніч проти 16 березня голлівудський актор Шон Пенн утретє отримав кінопремію “Оскар”. Проте зірка пропустив церемонію, тому що в цей час їхав до України.

Його візит підтвердили в «Укрзалізниці». Актор отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одна битва за іншою».

Втім церемонію нагородження у Лос-Анджелесі він не відвідав через поїздку до України.

Пізніше стало відомо, що Шон Пенн зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що знає: Шон Пенн і надалі буде з Україною та українцями.