"Справжній друг України". Зеленський зустрівся з оскароносним Шоном Пенном у Києві
У ніч проти 16 березня голлівудський актор Шон Пенн утретє отримав кінопремію “Оскар”.  Проте зірка пропустив церемонію, тому що в цей час їхав до України.

  • Шон Пенн прибув до Києва для зустрічі з президентом України, пропустивши церемонію отримання кінопремії “Оскар”.
  • Актор підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення та зберігає дружбу з країною.

Шон Пенн приїхав до Києва для зустрічі з Зеленським

Його візит підтвердили в «Укрзалізниці». Актор отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одна битва за іншою».

Втім церемонію нагородження у Лос-Анджелесі він не відвідав через поїздку до України.

Пізніше стало відомо, що Шон Пенн зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні.

Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що знає: Шон Пенн і надалі буде з Україною та українцями.

Голлівудський актор Шон Пенн від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він неодноразово відвідував Київ, спілкувався з президентом Зеленським, а в листопаді 2022 року навіть подарував лідеру країни одну зі своїх статуеток Оскара. У відповідь його нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

