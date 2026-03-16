"Справжній друг України". Зеленський зустрівся з оскароносним Шоном Пенном у Києві

У ніч проти 16 березня голлівудський актор Шон Пенн утретє отримав кінопремію “Оскар”. Проте зірка пропустив церемонію, тому що в цей час їхав до України.
Головні тези:
- Шон Пенн прибув до Києва для зустрічі з президентом України, пропустивши церемонію отримання кінопремії “Оскар”.
- Актор підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення та зберігає дружбу з країною.
Шон Пенн приїхав до Києва для зустрічі з Зеленським
Його візит підтвердили в «Укрзалізниці». Актор отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одна битва за іншою».
Пізніше стало відомо, що Шон Пенн зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський зазначив, що знає: Шон Пенн і надалі буде з Україною та українцями.
Голлівудський актор Шон Пенн від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він неодноразово відвідував Київ, спілкувався з президентом Зеленським, а в листопаді 2022 року навіть подарував лідеру країни одну зі своїх статуеток Оскара. У відповідь його нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.
