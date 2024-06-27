НАТО запустит новую миссию для помощи Украине — NYT
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО запустит новую миссию для помощи Украине — NYT

НАТО запустит новую миссию для помощи Украине — NYT
Читати українською
Источник:  The New York Times

Страны-члены НАТО объявят о ее начале на саммите в Вашингтоне и надеются, что Украина будет удовлетворена этим решением.

Главные тезисы

  • НАТО предлагает Украине новую штаб-квартиру для координации военной помощи на юбилейном саммите в Вашингтоне.
  • Миссия NSATU объединит под эгидой деятельность стран-членов, предоставляющих украинским военным различные виды помощи и обучения.
  • Новая миссия рассматривается как "мост" к возможному членству Украины в НАТО и направлена на обеспечение безопасности страны в условиях войны.
  • Успешная реализация миссии потребует от Украины проведения реформ для борьбы с коррупцией и укрепления демократии.
  • План новой миссии поддерживается всеми странами НАТО, которые надеются сблизить Украину и Альянс для поддержки страны в войне с Россией.

Что известно о новой миссии для помощи Украине от НАТО

НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления ее военной помощью на 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица. Это станет уверением долгосрочной приверженности Североатлантического союза к безопасности страны. Соглашение будет названо "мостом" к возможному членству Киева в Альянсе.

"Мост" к членству

Президент Украины Владимир Зеленский горячо надеялся, что НАТО предложит его стране переговоры о членстве на саммите, который продлится с 9 по 11 июля. Альянс объявит, что он согласился создать миссию в Германии для координации помощи Украине всех видов в долгосрочной перспективе, сообщили представители США и НАТО. Этот шаг должен послать мощный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

Поскольку миссия пройдет под эгидой НАТО, ее планируют запустить и поддерживать, даже если Дональд Трамп победит на выборах президента США в ноябре.

Администрация Байдена и официальные лица НАТО выступили с идеей как способ дать что-то серьезное Киеву на саммите, даже если сейчас не время говорить о вступлении Украины в Альянс.

Дело не только в том, что страна по-прежнему находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы для уменьшения коррупции и улучшения демократии и верховенства права.

NYT отмечает, что новая миссия и обязательства, которые она представляет, вероятно, удовлетворят Зеленского. Поскольку год назад в Вильнюсе он четко выразил свое недовольство, когда Украине не было предложено четкого графика для переговоров о членстве.

Новая миссия объединит под эгидой деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, предоставляющих разные аспекты военной помощи Украине, такие как противовоздушная оборона, артиллерия, истребители F-16, вооружение и обучение.

Она также будет координировать обучение украинского военного персонала в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной, по словам источников из США и НАТО.

Миссия NSATU

Все страны НАТО поддерживают создание миссии, сказали официальные лица. Об этом будет объявлено на саммите.

Раньше помощь Украине оказывалась в основном отдельно каждой страной. Официальные лица, ознакомленные с планом, сообщили, что объединение основных направлений помощи и обучения под одним командованием имеет целью упорядочить поток и сделать его более согласованным.

Миссия под названием "Помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины" (NSATU) будет работать над тем, чтобы уменьшить дублирование и осложнения, связанные с различными видами вооружений, направляемых в Украину.

Одним из примеров, по словам официальных лиц США и НАТО, является недавнее предложение Франции пожертвовать неопределенное количество истребителей Mirage. Это такой же сложный самолет, как F-16. Он требует другой подготовки, запчастей и технического обслуживания, что может нанести ущерб украинским возможностям.

Миссия будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, Германия, во главе с генералом, вероятно, американцем, который будет подчиняться непосредственно главному генералу НАТО и США в Европе Кристоферу Каволи.

Передача миссии под руководство генерала Каволи защитит ее от любых политических изменений в Вашингтоне, сказал Иво Даалдер, бывший американский посол в НАТО, проинформированный о плане.

Новая миссия также будет включать в себя существующую группу США, дислоцированную в Висбадене для обработки поставок оружия и обучения персонала. Она будет работать параллельно с Контактной группой по обороне Украины, которая находится под руководством США и координирует поставки оружия примерно из 50 стран в Украину, а не только из 32 государств-членов НАТО. Создавший контактную группу министр обороны Ллойд Остин настаивал на том, чтобы она пока оставалась под председательством США.

Группа официально не будет называться "миссией" из-за отрицания Германии, которая хотела избежать намека, что она и НАТО находятся в состоянии войны с Россией, сказал Даалдер.

Это попытка защититься от Трампа и сознательная попытка сблизить Украину и НАТО, чтобы поддержать Украину сегодня, а также в будущем, — сказал Даалдер.

Администрация Байдена публично не комментировала детали плана. Но Джейк Салливан, советник США по национальной безопасности, сказал, что саммит покажет, что союзники предпринимают "конкретные шаги", чтобы сблизить Украину и обеспечить ей "город к возможному членству".

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, покидающий свой пост, нечетко высказался о плане новой миссии после встречи министров обороны Альянса 14 июня.

Он назвал новую миссию "ключевым результатом саммита" и последующим шагом "на пути Украины к членству в НАТО". Он подчеркнул, что "эти усилия не делают НАТО стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самозащиту".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин уже ведет необъявленную войну против НАТО на восточной границе — Bloomberg
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в НАТО. Трамп разозлился из-за заявления Байдена
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ уже обвиняют Украину и НАТО в причастности к вооруженным нападениям в Дагестане
Последствия вооруженных нападений в Дагестане

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?