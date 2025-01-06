Более 160 украинских общественных деятелей, среди которых правозащитники, народные депутаты, дипломаты, ученые, известные художники, лидеры крупнейших бизнес-ассоциаций и различных религиозных общин, обнародовали обращение к мировым лидерам и международному сообществу по поводу преступной вооруженной агрессии России против Украины.

Обращение украинских общественных деятелей к мировому сообществу и лидерам ведущих стран

Обращение под названием "Не умиротворять зло" освещает украинское видение далеко идущих подрывных целей России, а также описывает положительные и отрицательные сценарии завершения войны, которые зависят от позиции мировых лидеров и международного сообщества.

Новый 2025 год несет Украине и Европе много неопределенности и надежд, связанных с попыткой найти простое решение сложной проблемы — как завершить великую войну. Мы, украинские общественные деятели и публичные интеллектуалы, обращаемся к мировым лидерам и широкой международной общественности, чтобы поделиться нашим взглядом на грядущие вызовы и надежды.

Прежде хотим подчеркнуть, что для России главной целью этой войны не является получение дополнительных территорий. Она и так имеет огромные неосвоенные территории, а при захвате новых земель их систематически пренебрегает. Похоже, целью не является возвращение Украины под свой контроль. Это только одна из промежуточных целей.

Целью войны для России является излом современного мирового порядка. Она стремится вернуть свой статус супердержавы, которая действует произвольно и по праву сильного нападает на соседей, вмешивается в дела других государств, совершает террористические акты, поддерживает авторитарные режимы и незаконные вооруженные формирования по всему миру. Все это не случайности, прихоти Путина или временное "отклонение от нормальности". Это часть стратегического расчета. Поэтому три года назад Путин выдвинул ультиматум США и их союзникам в Европе, требуя вернуться к диспозиции 1997 года. Украина, в силу своей истории и географии, стала очередной целью реализации этих реваншистских намерений.

Для самой Украины эта война носит экзистенциальный характер. Это война за само существование украинской нации, общества и государства. Украинские демократические и российские авторитарно-имперские политические видения являются взаимоисключающими по своей природе. Это означает, что "заморозка" конфликта на той или иной линии разграничения не приведет ни к разрядке напряжения, ни к установлению устойчивого мира. Для России такая заморозка станет прежде всего свидетельством слабости Запада и поощрением дальнейшей агрессии и войн, в которых прольется кровь европейцев и американцев. Устойчивый мир наступит только тогда, когда под давлением Украины и ее союзников в России наступят системный кризис и поражение путинского режима. Как доказывает история, тирании хрупкие.

Эта война не ограничивается Украиной, а украинский вопрос не решается исключительно в плоскости украинско-российских отношений. Если мировые лидеры потребуют от Украины уступок по территориям и суверенитетам без действенных гарантий безопасности, это, по сути, будет означать поражение Украины, которое станет сигналом для Китая и других ревизионистов о возможности захвата того, чего они хотят. Северокорейские войска будут появляться в разных горячих точках. Пиратство, блокировка торговых путей, атаки на информационные системы и глобальные коммуникации подорвут мировую торговлю. Длительные усилия по ограничению распространения ядерного оружия будут сведены на нет. Российские медиа-влияния, кибератаки, секретные операции и вмешательство в выборы в демократических странах будут подрывать мировой порядок. А возможное падение Украины создаст большую волну беженцев и откроет Путину путь дальше на Запад.

С другой стороны, эффективное прекращение агрессии России против Украины может стать решением многих проблем демократического мира. Поражение России в ее захватнической войне против Украины восстановит порядок, основанный на правилах и взаимозависимости ответственных игроков. Безопасность мировой торговли, мировая ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность усилятся. Террористические режимы и организации по всему миру лишатся российской поддержки и ослабеют.

Сегодня Украина выигрывает время для демократического мира, чтобы он мог сплотиться и усилиться. Но это время не является бесконечным. , или вместе уступить и проиграть. Иллюзия мира ценой позора уже не раз приносила новую войну.

Силой демократии есть способность учиться на ошибках. Украина тоже путем проб и ошибок боролась и дальше борется за путь к демократии. На этом пути она платит непомерно высокую цену. У каждого и каждого из нас есть родственники и друзья, потерявшие имущество, здоровье или даже жизнь. Но мы понимаем, что цена войны будет еще больше, если наши союзники соблазнятся иллюзией остановки войны без устранения ее причин. И это не только для Украины, но и для всего мира. Поэтому мы призываем наших партнеров искать путь не к умиротворению агрессора, а к общей победе.

Зло не может быть умиротворено. Оно должно быть побеждено и наказано ради безопасного будущего Украины, Европы и всего мира.

5 января 2025 года

Кто среди подписавших обращение

Алим Алиев , заместитель генерального директора Украинского института, основатель культурного проекта "Крымский инжир".

Константин Батозский , политический аналитик.

Ярина Бойчук , исполнительный директор Бизнес-школы УКУ.

Михаил Гончар , президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность".

Анна Гопко , основатель и председатель правления ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС"., народный депутат Украины, председатель комитета по иностранным делам (2014-2019).

Владимир Горбач , исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии.

Ярослав Грицак , профессор Украинского католического университета.

Игорь Колиушко , Центр политико-правовых реформ, председатель правления, бывший народный депутат Украины.

Сергей Кошман , общественный активист.

Алексей Ковжун , медиа-аналитик и политический консультант.

Наталья Кривда , доктор философских наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, глава Украинского культурного фонда.

Александр Новиков , председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (2020-2024), проповедник системы добродетели и человекоцентрического управления OKR.

Олеся Островская-Люта , директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Богдан Панкевич , соучредитель, член Правления Украинской Галицкой Партии.

Алексей Паныч , профессор философии Украинской евангельской богословской семинарии.

Валерий Пекарь , доцент Киево-Могилянской бизнес-школы и УКУ, председатель правления ОО "Деколонизация".

Роман Рак , старший научный сотрудник Института пограничья, главный редактор NZL Media (ТУМ).

Ярослав Рущишин , народный депутат Украины.

Елена Сотник , правозащитница и общественный деятель, народный депутат Украины (8 созыв).

Тарас Стецькив , политик и общественный деятель, народный депутат Украины (I-IV и VI созыв).

Александр Сушко , исполнительный директор Международного фонда "Возрождение".

Виктория Войцицкая , народный депутат Украины (8 созывов), член Комитета по вопросам энергетики, директор по адвокации Международного центра перспективных исследований.

Николай Выговский , общественный активист.

Ярослав Юрчишин , народный депутат Украины, председатель Комитета по свободе слова.

Ольга Айвазовская , глава Гражданской сети ОПОРА.

Андрей Длигач , д.э.н., основатель Advanter Group, Kyiv Foresight Foundation.

Орест Друль , редактор.

Оксана Гудзовата , д.э.н., профессор Бизнес-школы УКУ.

Евгений Глебовицкий , генеральный директор Института приграничья.

Валерия Козлова , доцент, преподаватель Бизнес-школы УКУ.

Мирослав Маринович , бывший узник совести (1977-1987).

Александра Матвийчук , правозащитница, председатель правления Центра гражданских свобод.

София Опацкая , декан-основатель Бизнес-школы Украинского католического университета.

Святослав Павлюк , исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины.

Роман Романов , директор программной инициативы "Права человека и правосудия" Международного фонда "Возрождение".

Виталий Руденький , директор по исследованиям и аналитикам Transformation Communication Activity.

Игорь Семиволос , исполнительный директор Ассоциации ближневосточных исследований.

Андрей Загороднюк , председатель правления Центра оборонных стратегий.

Дмитрий Золотухин , заместитель министра информационной политики Украины (2017-2019), учредитель ОО "Институт постинформационного общества".

Александр Ябченко , офицер Вооруженных сил Украины, врач, преподаватель Украинского католического университета.

Юрий Андрухович , писатель.

Виктория Антоненко , председатель правления общественной организации ArcUA, исполнительная редактор Arc.UA.

Роман Бессмертный , политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Мартына Богуславец , председатель правления Центра противодействия коррупции "ПРЕДЕЛ".

Сергей Болгов , председатель ОО "Украинский аналитический центр у8".

Анна Бондаренко , председатель Украинской волонтерской службы, член Совета по делам молодежи при Президенте Украины.

Екатерина Ботанова , культурная исследовательница, куратор, руководитель аналитического отдела Института пограничья (Украина).

Егор Брайлян , кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических исследований Киевского авиационного института, аналитик "Детектор медиа".

Степан Бурбан (Палиндром) , художник, музыкант.

Евгений Быстрицкий , доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии НАН Украины.

София Челяк , программный директор Львовского международного форума издателей, журналистка, переводчица, член Украинского ПЭН-клуба.

Егор Чернев , народный депутат Украины, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Роман Чмелик , директор Львовского исторического музея.

Рефат Чубаров , глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Александр Чудновец , председатель совета общественной организации "Киевское военно-историческое общество".

Арина Демская , профессор Национальной академии СБУ.

Лариса Денисенко , правозащитница, писательница.

Тарас Добко , ректор Украинского католического университета.

Петр Долганов , историк, доцент кафедры методики преподавания Ровенского областного института последипломного педагогического образования.

Олег Дубиш , председатель Совета Польско-украинской хозяйственной палаты и правления Польско-украинского фонда партнерства.

Владимир Дубровский , старший экономист CASE Украина.

Дмитрий Дурнев , журналист.

Александра Дворецкая , правозащитница, основательница Крымского правозащитного центра "Действие".

Ульяна Джурляк , архитектор, общественная активистка, соучредитель фонда "Сохраним города Украины".

Сергей Филимонов , основатель движения "Гонор", командир батальона "Волки Да Винчи", капитан Вооруженных сил Украины.

Леонид Финберг , директор Центра иудаики Национального университета "Киево-Могилянская академия.

Оксана Форостина , редактор опиний на сайте "Украина модерна".

Алена Франчук , заместитель директора Львовского центра регионального развития "Украинской академии лидерства".

Владислав Грезев , основатель рекрутинговой платформы Lobby X, ОО "Зминотворцы".

Юрий Гудыменко , ветеран войны, государственный и общественный деятель, правозащитник.

Мирослав Гай , глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер Вооруженных сил Украины.

Сергей Гайдайчук , президент CEO Club Ukraine.

Елена Галушка , соучредительница Международного центра украинской победы.

Алексей Гарань , профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Ульяна Головач , доцент Украинского католического университета.

Юрий Головач , профессор, Национальная академия наук Украины.

Елена Гончарук , культурный менеджер, креативный директор Национального центра Александра Довженко — Украинского киноархива.

Богдан Гудь , профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко, приглашенный профессор Варшавского университета.

Сергей Гусак , младший лейтенант Национальной гвардии Украины, врач-отоларинголог, музыкант (группа "Ницо Безобразно").

Саид Исмагилов , младший лейтенант Вооруженных сил Украины, эксмуфтий мусульман Украины.

Дарья Каленюк , Центр противодействия коррупции.

Зоя Казанжи , журналистка, писательница.

Вахтанг Кебуладзе , философ, писатель, переводчик.

Роман Кечур , заведующий кафедрой психологии и психотерапии Украинского католического университета.

Светлана Хилюк , директор Школы права Украинского католического университета.

Андрей Клименко , крымский эксперт и журналист, главный редактор BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Черноморского института стратегических исследований.

Наталья Климовская , проректор по развитию и коммуникациям Украинского католического университета.

Иванна Климпуш-Цинцадзе , народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Николай Княжицкий , народный депутат Украины.

Елена Кондратюк , Вице-спикер Верховной Рады Украины.

Георгий (Юрий) Коваленко , ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей, Православная Церковь Украины.

Всеволод Кожемяко , волонтер Вооруженных сил Украины, владелец "Агротрейд Груп", Почётный консул Австрии в Харькове.

Роман Кравец , журналист.

Михаил Крикунов , к.э.н., декан Киевской бизнес-школы.

подполковник Богдан "Тавр" Кротевич , начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Виктор Круглов , член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, генеральный директор издательства "Утро".

Кирилл Криволап , управляющий партнер Civitta Украина, директор Центра экономического восстановления.

Владимир Куренной , народный депутат Украины (V, VII-VIII созыв).

Ульяна Кирчев , историкиня.

Сергей Квит , президент Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Константин Квурт , председатель правления ОО "Интерньюз-Украина".

Богдан Логвиненко , основатель Ukraіner.

Даниил Лубкивский , директор Киевского Форума безопасности, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014).

Александр Лысенко , профессор, Институт истории Украины Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Тарас Лютый , профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Ксения Мариняк , к.т.н., редактор CIUS.

Юлий Морозов , соучредитель ОО "Объединение ответственных граждан" и Военно-гражданского пространства восстановления HART.

Севгиль Мусаева , главный редактор "Украинской правды".

Алексей Мушак , народный депутат Украины (2014-2019), экономический советник Премьер-министра (2019-2020).

Наталья Никольская , исполнительный директор Diia.City United (объединение технологического бизнеса), независимый член Наблюдательного Совета "Укргидроэнерго", визионерка, эксперт по стратегической трансформации и глобализации, Торговый представитель Украины — заместитель Министра экономики (2015-2019).

Лана Мицько , культурная менеджер, руководитель Львовского муниципального центра искусств.

Макс Нефедов , соучредитель общественной организации "Технология прогресса".

Владимир Огрызко , министр иностранных дел Украины (2007-2009), генеральный директор Центра исследования России.

Владимир Емельян , генерал армии Украины, министр инфраструктуры (2016-2019), политик.

Оксана Овсеюк , главная редактор академического сайта "Украина Модерна".

Татьяна Печончик , председатель правления Центра прав человека ZMINA.

Инна Пидлуская , заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение".

Виктория Подгорная , народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации.

Тарас Прокопишин , соучредитель и генеральный директор The Ukrainians Media.

Александр Пронкевич , заведующий кафедрой филологии Украинского католического университета.

Вадим Пристайко , дипломат, министр иностранных дел Украины (2019-2020), вице-премьер-министр, посол в Великобритании, Канаде, глава миссии при НАТО.

Сергей Притула , основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Виктория Пташник , народная депутат Украины 8-го созыва, депутат Киевского городского совета.

Олег Романчук , директор Института психического здоровья Украинского католического университета.

Алексей Рябчин , заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины 2019-20, народный депутат Украины (2014-19).

Александр Самарский , посол в отставке, Центр исследования России.

Марьяна Савка , писательница, главная редактор "Издательства Старого Льва".

Михаил Савва , глава общественной организации "Экспертная группа "Сова", доктор политических наук.

Александр Щерба , писатель, дипломат.

Ахтем Сеитаблаев , кинорежиссер.

Константин Сигов , директор Центра европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Евгений Синкевич , профессор, Черкасский университет.

Ольга Шаповал , исполнительный директор Харьковского ИТ Кластера, руководитель программ благотворительного фонда IT4Life.

Юрий Шаповал , профессор, доктор исторических наук, заведующий Центром исторических политических исследований, Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины.

Роман Шеремета , профессор экономики Economics в Case Western Reserve University, ректор-основатель Американского университета в Киеве.

Дмитрий Шеренговский , проректор по воспитательной работе Украинского католического университета.

Ирина Шухтуева , общественная активистка, куратор художественных проектов.

Григорий Шверк , народный депутат Украины (VIII созыв).

Остап Сливинский , доцент Украинского католического университета, вице-президент Украинского ПЭН-клуба.

Александр Солонтай , председатель ОО "Агентство восстановления и развития".

Сергей Стерненко , волонтер, общественный активист.

Евгений Степаненко , ветеран войны, писатель, автор книги "Азбука войны".

Роман Сульжик , экскеровщик JP Morgan, экскеровщик Deutsche Bank.

Ульяна Супрун , доктор медицинских наук, министр здравоохранения Украины (2016-2019), главный редактор журнала "Черноморский кит".

Татьяна Силина , редактор международного отдела еженедельника "Зеркало недели" (ZN.UA).

Катя Тейлор , кураторша, основательница ОО "Порт культуры".

Елена Трегуб , исполнительный директор ОО "Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО)".

Богдан Устименко , директор Института национальной безопасности.

Ян Валетов , писатель.

Валерий Веремчук , соучредитель ОО "Народная самооборона Львовщины", депутат Львовского городского совета.

Виктор Вовк , ассоциированный член Римского клуба, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по иностранным делам (2014-2019), член ПАСЕ и ПА ОБСЕ (2015-2019).

Тарас Возняк , генеральный директор Львовской национальной галереи искусств.

Егор Врадий , заместитель директора музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине".

Глеб Вышлинский , исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Олег Яськив , боевой офицер, профессор физики, кинокритик, арт-менеджер и преподаватель Украинского католического университета.

Андрей Ермоленко , художник, дизайнер, лауреат Шевченковской премии 2024 года, военнослужащий.

Владимир Заболотовский , директор благотворительного фонда "ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ".

Агия Загребельская , директор по вопросам политики, Совет экономической безопасности Украины.

Александр Зайцев , профессор Украинского католического университета.

Евгений Захаров , правозащитник, директор Харьковской правозащитной группы.

о. Андрей Зелинский, ТИ , военный капеллан, писатель, соучредитель "Украинской академии лидерства".

Михаил Жернаков , доктор юридических наук, исполнительный директор Фонда DEJURE.

Иосиф Зисельс , Ассоциация еврейских организаций и общин Украины, Инициативная группа "Первого декабря".