Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Он записал обращение в селе Ягодное в Черниговской области.

Обращение Зеленского в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия изверга, который убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села. Зло, имя которого — российский фашизм. Сокращенно — РФ. Владимир Зеленский Президент Украины

Во время оккупации в марте 2022 года российские захватчики почти месяц удерживали всех жителей села Ягодное Черниговской области в школьном подвале. 350 взрослых и детей находились без еды, воды и лекарств. Самому маленькому заложнику было полтора месяца. На каждого человека — менее квадратного метра: им приходилось спать сидя или стоя. За 27 дней оккупации в подвале умерли 10 заложников, которых российские военные запретили хоронить. Еще 17 человек были убиты.

Каждый в мире может понять, что такое путинская Россия, представив себя здесь, в этом подвале, среди этих людей. Без света, пищи, воды, лекарств, воздуха, в помещении, где было меньше метра на одного человека. Спали сидя. Выходили на улицу только раз. Ели по 200 граммов юшки в день. Мужчин на морозе раздевали догола, чтобы найти украинские татуировки, — отметил Глава государства. Поделиться

Президент отметил, что все на Земле знают историю и помнят, как бороться с нацизмом.

Когда человечество объединяется, противодействует Гитлеру, а не покупает у него нефть и не приходит к нему на инаугурацию. Ягодное, что пережило ад РФ — лишь один пример. Одно село, но оно отражает всю суть путинского видения мира, — сказал Зеленский. Поделиться

Владимир Зеленский назвал освобождение села символом того, что история повторяется: каждый, кто пришел уничтожать нас, в конце концов будет убегать с украинской земли.

Мир не видел угрозы, мир проспал возрождение нацизма — в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю. Поделиться

Президент отметил, что в День памяти и победы над нацизмом, вспоминая миллионы украинцев, вместе с другими народами боровшихся и победивших, мы верим и приближаем новый день новой победы.