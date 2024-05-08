Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Он записал обращение в селе Ягодное в Черниговской области.
Обращение Зеленского в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Во время оккупации в марте 2022 года российские захватчики почти месяц удерживали всех жителей села Ягодное Черниговской области в школьном подвале. 350 взрослых и детей находились без еды, воды и лекарств. Самому маленькому заложнику было полтора месяца. На каждого человека — менее квадратного метра: им приходилось спать сидя или стоя.
За 27 дней оккупации в подвале умерли 10 заложников, которых российские военные запретили хоронить. Еще 17 человек были убиты.
Президент отметил, что все на Земле знают историю и помнят, как бороться с нацизмом.
Владимир Зеленский назвал освобождение села символом того, что история повторяется: каждый, кто пришел уничтожать нас, в конце концов будет убегать с украинской земли.
Президент отметил, что в День памяти и победы над нацизмом, вспоминая миллионы украинцев, вместе с другими народами боровшихся и победивших, мы верим и приближаем новый день новой победы.
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