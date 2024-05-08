Світ проспав відродження нацизму. Зеленський записав звернення у День памʼяті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. Він записав звернення у селі Ягідне на Чернігівщині.

Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого – російський фашизм. Скорочено – РФ. Володимир Зеленський Президент України

Під час окупації в березні 2022 року російські загарбники майже місяць утримували всіх жителів села Ягідне на Чернігівщині у шкільному підвалі. 350 дорослих і дітей перебували без їжі, води та ліків. Наймолодшому заручнику було півтора місяця. На кожну людину – менш ніж квадратний метр: їм доводилося спати сидячи чи стоячи. За 27 днів окупації в підвалі померло 10 заручників, яких російські військові заборонили хоронити. Ще 17 людей було вбито.

Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе тут, у цьому підвалі, серед цих людей. Без світла, їжі, води, ліків, повітря, у приміщенні, де було менше як метр на одну людину. Спали сидячи. Виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання, – зазначив Глава держави. Поширити

Президент зазначив, що всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом.

Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію. Ягідне, що пережило пекло РФ, – лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу, – сказав Зеленський. Поширити

Володимир Зеленський назвав звільнення села символом того, що історія повторюється: кожен, хто прийшов нищити нас, врешті-решт тікатиме з української землі.

Світ не бачив загрози, світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову й дожив до наших днів, відчувають дежавю. Поширити

Президент зазначив, що в День пам’яті та перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися й перемогли, ми віримо й наближаємо новий день нової перемоги.