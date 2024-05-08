Світ проспав відродження нацизму. Зеленський записав звернення у День памʼяті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. Він записав звернення у селі Ягідне на Чернігівщині.
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Під час окупації в березні 2022 року російські загарбники майже місяць утримували всіх жителів села Ягідне на Чернігівщині у шкільному підвалі. 350 дорослих і дітей перебували без їжі, води та ліків. Наймолодшому заручнику було півтора місяця. На кожну людину – менш ніж квадратний метр: їм доводилося спати сидячи чи стоячи.
За 27 днів окупації в підвалі померло 10 заручників, яких російські військові заборонили хоронити. Ще 17 людей було вбито.
Президент зазначив, що всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом.
Володимир Зеленський назвав звільнення села символом того, що історія повторюється: кожен, хто прийшов нищити нас, врешті-решт тікатиме з української землі.
Президент зазначив, що в День пам’яті та перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися й перемогли, ми віримо й наближаємо новий день нової перемоги.
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