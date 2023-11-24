Неанонсированный визит. Президент Латвии встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

24 ноября в Киеве встретились президенты Украины и Латвии – Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс. Последний посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали на средства Латвии.

Президент Латвии приехал в Украину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 ноября был в Украине с неанонсированным визитом.

О визите Ринкевичса не сообщали заранее, Ринкевичс рассказал о нем уже вечером.

During my Ukraine trip I visited reconstruction projects financed by Latvia in Chernihivska region, met President @ZelenskyyUa discussed further bilateral and EU/NATO assistance. Latvia is and always will be staunch supporter and friend of Ukraine in its fight for freedom🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/JMN6yyU8fj — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 24, 2023

По словам Ринкевичса, он посетил несколько объектов в Черниговской области, которые восстанавливались за средства Латвии, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним двусторонние отношения и поддержку со стороны ЕС и НАТО.

Латвия была и всегда будет решительным помощником и другом Украины в ее борьбе за свободу, – подчеркнул Эдгарс Ринкевичс. Поделиться

Владимир Зеленский написал в соцсети Х, что очень "ценит визит Ринкевичса не только в Киев, но и в Ягодный на Черниговщине, где он собственными глазами увидел последствия российской оккупации в 2022 году".

Today, I welcomed Latvia's President @EdgarsRinkevics.



I appreciate his visit not only to Kyiv but also to Yahidne in the Cehrnihiv region, where he witnessed firsthand the consequences of the Russian occupation in 2022.



Russian atrocities in Yahidne serve as a stark… pic.twitter.com/veMUgPZ5Y4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2023

Российские зверства в Ягодном служат ярким напоминанием о том, почему российское зло должно быть побеждено, чтобы оно не пришло в другие города и села и остальной Европы. Поделиться

Я благодарен Латвии за принципиальную позицию по поводу полноценного членства Украины в ЕС. Мы ожидаем, что ЕС выполнит свое обещание начать переговоры о вступлении в результате выполнения Украиной рекомендаций ЕС. Поделиться