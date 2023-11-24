Неанонсированный визит. Президент Латвии встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

24 ноября в Киеве встретились президенты Украины и Латвии – Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс. Последний посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали на средства Латвии.
Президент Латвии приехал в Украину
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 ноября был в Украине с неанонсированным визитом.
О визите Ринкевичса не сообщали заранее, Ринкевичс рассказал о нем уже вечером.
По словам Ринкевичса, он посетил несколько объектов в Черниговской области, которые восстанавливались за средства Латвии, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним двусторонние отношения и поддержку со стороны ЕС и НАТО.
Владимир Зеленский написал в соцсети Х, что очень "ценит визит Ринкевичса не только в Киев, но и в Ягодный на Черниговщине, где он собственными глазами увидел последствия российской оккупации в 2022 году".
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