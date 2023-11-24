Неанонсированный визит. Президент Латвии встретился с Владимиром Зеленским в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Неанонсированный визит. Президент Латвии встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

Владимир Зеленский
Зеленский и Ринкевичс
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24 ноября в Киеве встретились президенты Украины и Латвии – Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс. Последний посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали на средства Латвии.

Президент Латвии приехал в Украину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 ноября был в Украине с неанонсированным визитом.

О визите Ринкевичса не сообщали заранее, Ринкевичс рассказал о нем уже вечером.

По словам Ринкевичса, он посетил несколько объектов в Черниговской области, которые восстанавливались за средства Латвии, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним двусторонние отношения и поддержку со стороны ЕС и НАТО.

Латвия была и всегда будет решительным помощником и другом Украины в ее борьбе за свободу, – подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Владимир Зеленский написал в соцсети Х, что очень "ценит визит Ринкевичса не только в Киев, но и в Ягодный на Черниговщине, где он собственными глазами увидел последствия российской оккупации в 2022 году".

Российские зверства в Ягодном служат ярким напоминанием о том, почему российское зло должно быть побеждено, чтобы оно не пришло в другие города и села и остальной Европы.

Я благодарен Латвии за принципиальную позицию по поводу полноценного членства Украины в ЕС. Мы ожидаем, что ЕС выполнит свое обещание начать переговоры о вступлении в результате выполнения Украиной рекомендаций ЕС.

Президент Ринкевичс подтвердил твердую и твердую поддержку Украины со стороны Латвии, включая военную помощь. Мы обсудили продление поставок и производства боеприпасов и вооружения для сил обороны Украины.

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