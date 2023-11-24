Неанонсований візит. Президент Латвії зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві

24 листопада у Києві зустрілися президенти України та Латвії – Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс. Останній відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії.

Президент Латвії приїхав до України

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 листопада був в Україні з неанонсованим візитом.

Про візит Рінкевичса не повідомляли завчасно, Рінкевичс розповів про нього вже увечері.

During my Ukraine trip I visited reconstruction projects financed by Latvia in Chernihivska region, met President @ZelenskyyUa discussed further bilateral and EU/NATO assistance. Latvia is and always will be staunch supporter and friend of Ukraine in its fight for freedom🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/JMN6yyU8fj — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 24, 2023

За словами Рінкевичса, він відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним двосторонні відносини і підтримку з боку ЄС і НАТО.

Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України у її боротьбі за свободу, – наголосив Едгарс Рінкевичс. Поширити

Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, що дуже “цінує візит Рінкевичса не лише до Києва, а й до Ягідного на Чернігівщині, де він на власні очі побачив наслідки російської окупації у 2022 році”.

Today, I welcomed Latvia's President @EdgarsRinkevics.



I appreciate his visit not only to Kyiv but also to Yahidne in the Cehrnihiv region, where he witnessed firsthand the consequences of the Russian occupation in 2022.



Russian atrocities in Yahidne serve as a stark… pic.twitter.com/veMUgPZ5Y4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2023

Російські звірства в Ягідному служать яскравим нагадуванням про те, чому російське зло має бути переможене, щоб воно не прийшло в інші міста та села України та решти Європи. Поширити

Я вдячний Латвії за принципову позицію щодо повноцінного членства України в ЄС. Ми очікуємо, що ЄС виконає свою обіцянку розпочати переговори про вступ у результаті виконання Україною рекомендацій ЄС. Поширити