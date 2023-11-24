Неанонсований візит. Президент Латвії зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

Неанонсований візит. Президент Латвії зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві

Володимир Зеленський
Зеленський і Рінкевичс

24 листопада у Києві зустрілися президенти України та Латвії – Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс. Останній відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії.

Президент Латвії приїхав до України

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 листопада був в Україні з неанонсованим візитом.

Про візит Рінкевичса не повідомляли завчасно, Рінкевичс розповів про нього вже увечері.

За словами Рінкевичса, він відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним двосторонні відносини і підтримку з боку ЄС і НАТО.

Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України у її боротьбі за свободу, – наголосив Едгарс Рінкевичс.

Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, що дуже “цінує візит Рінкевичса не лише до Києва, а й до Ягідного на Чернігівщині, де він на власні очі побачив наслідки російської окупації у 2022 році”.

Російські звірства в Ягідному служать яскравим нагадуванням про те, чому російське зло має бути переможене, щоб воно не прийшло в інші міста та села України та решти Європи.

Я вдячний Латвії за принципову позицію щодо повноцінного членства України в ЄС. Ми очікуємо, що ЄС виконає свою обіцянку розпочати переговори про вступ у результаті виконання Україною рекомендацій ЄС.

Президент Рінкевичс підтвердив тверду та непохитну підтримку України з боку Латвії, включно з військовою допомогою. Ми обговорили продовження поставок і виробництва боєприпасів і озброєння для сил оборони України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Литва та Латвія не пускатимуть авто на російських номерах
Литва та Латвія не пускатимуть авто на російських номерах
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Латвія попросить тисячі росіян виїхати з країни
Латвія попросить тисячі росіян виїхати з країни
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Латвія передасть Нацполіції партію дронів
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм