Неанонсований візит. Президент Латвії зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві

24 листопада у Києві зустрілися президенти України та Латвії – Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс. Останній відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії.
Президент Латвії приїхав до України
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 листопада був в Україні з неанонсованим візитом.
Про візит Рінкевичса не повідомляли завчасно, Рінкевичс розповів про нього вже увечері.
За словами Рінкевичса, він відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним двосторонні відносини і підтримку з боку ЄС і НАТО.
Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, що дуже “цінує візит Рінкевичса не лише до Києва, а й до Ягідного на Чернігівщині, де він на власні очі побачив наслідки російської окупації у 2022 році”.
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