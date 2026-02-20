Нефтегазовая отрасль РФ находится на грани банкротства из-за санкционного давления

Российскую нефтегазовую отрасль накрыла волна банкротств из-за санкционного давления. Десятки компаний оказались на грани краха, а их активы стали переходить в собственность государства.

Российские нефтегазовые компании находятся на грани краха

По данным разведки, российский госбанк ВТБ инициировал процедуру банкротства нефтяной группы First Oil из-за долга в 78,3 млн дол.

Активы компании, добывающей до 500 тыс. тонн нефти в год, перейдут под контроль Кремля.

Это не редкий случай — ранее обанкротились компании "Янгпур", "Горный" и Астраханская нефтяная компания.

Сейчас половина всех нефтегазовых предприятий России убыточна. За 11 месяцев прошлого года их совокупный минус составил 575 млрд руб, а доходы еще держащихся на плаву сократились вдвое. Поделиться

Ситуация усугубляется из-за высокой ключевой ставки "Центробанка" РФ, что делает невозможным рефинансирование кредитов. Каждый пятый отраслевой кредит уже прошел через реструктуризацию.

В январе 2026 года российский бизнес допустил 51 дефолт по долговым бумагам, что вдвое превышает показатели в прошлом году.

По данным ЦБ РФ, проблемны уже 11% всех корпоративных займов, а с учетом реструктуризации — почти 15% всего портфеля.

Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин признал, что предприниматели не верят в улучшение ситуации.

Бизнес ожидает лишь дальнейшее усиление налогового давления в течение следующих пяти лет.