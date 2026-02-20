Нефтегазовая отрасль РФ находится на грани банкротства из-за санкционного давления

Российскую нефтегазовую отрасль накрыла волна банкротств из-за санкционного давления. Десятки компаний оказались на грани краха, а их активы стали переходить в собственность государства.
Российские нефтегазовые компании находятся на грани краха
По данным разведки, российский госбанк ВТБ инициировал процедуру банкротства нефтяной группы First Oil из-за долга в 78,3 млн дол.
Активы компании, добывающей до 500 тыс. тонн нефти в год, перейдут под контроль Кремля.
Это не редкий случай — ранее обанкротились компании "Янгпур", "Горный" и Астраханская нефтяная компания.
Ситуация усугубляется из-за высокой ключевой ставки "Центробанка" РФ, что делает невозможным рефинансирование кредитов. Каждый пятый отраслевой кредит уже прошел через реструктуризацию.
В январе 2026 года российский бизнес допустил 51 дефолт по долговым бумагам, что вдвое превышает показатели в прошлом году.
По данным ЦБ РФ, проблемны уже 11% всех корпоративных займов, а с учетом реструктуризации — почти 15% всего портфеля.
Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин признал, что предприниматели не верят в улучшение ситуации.
Бизнес ожидает лишь дальнейшее усиление налогового давления в течение следующих пяти лет.
