Нафтогазова галузь РФ знаходиться на межі банкрутства через санкційний тиск

Російську нафтогазову галузь накрила хвиля банкрутств через санкційний тиск. Десятки компаній опинилися на межі краху, а їхні активи почали переходити у власність держави.

Головні тези:

  • Десятки російських нафтогазових компаній знаходяться на межі краху через санкційний тиск.
  • Активи підприємств починають переходити у власність держави через процедури банкрутства.
  • Існує загроза повного збанкрутування половини нафтогазових підприємств у Росії через фінансові проблеми.

Російські нафтогазові компанії знаходяться на межі краху

За даними розвідки, російський держбанк ВТБ ініціював процедуру банкрутства нафтової групи "First Oil" через борг у 78,3 млн дол.

Активи компанії, яка видобуває до 500 тис тонн нафти на рік, перейдуть під контроль Кремля.

Це не поодинокий випадок - раніше збанкрутували компанії "Янгпур", "Горний" та Астраханська нафтова компанія.

Наразі половина всіх нафтогазових підприємств Росії є збитковими. За 11 місяців минулого року їхній сукупний мінус склав 575 млрд руб, а прибутки тих, що ще тримаються на плаву, скоротилися вдвічі.

Ситуація погіршується через високу ключову ставку "Центробанку" РФ, що робить неможливим рефінансування кредитів. Кожен п'ятий галузевий кредит уже пройшов через реструктуризацію.

У січні 2026 року російський бізнес допустив 51 дефолт за борговими паперами, що вдвічі перевищує показники минулого року.

За даними ЦБ РФ, проблемними є вже 11% усіх корпоративних позик, а з урахуванням реструктуризації - майже 15% усього портфеля.

Голова найбільшого бізнес-об'єднання Росії Олександр Шохін визнав, що підприємці не вірять у покращення ситуації.

Бізнес очікує лише на подальше посилення податкового тиску протягом наступних п'яти років.

