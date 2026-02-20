Нафтогазова галузь РФ знаходиться на межі банкрутства через санкційний тиск

Російську нафтогазову галузь накрила хвиля банкрутств через санкційний тиск. Десятки компаній опинилися на межі краху, а їхні активи почали переходити у власність держави.
Головні тези:
- Десятки російських нафтогазових компаній знаходяться на межі краху через санкційний тиск.
- Активи підприємств починають переходити у власність держави через процедури банкрутства.
- Існує загроза повного збанкрутування половини нафтогазових підприємств у Росії через фінансові проблеми.
Російські нафтогазові компанії знаходяться на межі краху
За даними розвідки, російський держбанк ВТБ ініціював процедуру банкрутства нафтової групи "First Oil" через борг у 78,3 млн дол.
Активи компанії, яка видобуває до 500 тис тонн нафти на рік, перейдуть під контроль Кремля.
Це не поодинокий випадок - раніше збанкрутували компанії "Янгпур", "Горний" та Астраханська нафтова компанія.
Ситуація погіршується через високу ключову ставку "Центробанку" РФ, що робить неможливим рефінансування кредитів. Кожен п'ятий галузевий кредит уже пройшов через реструктуризацію.
У січні 2026 року російський бізнес допустив 51 дефолт за борговими паперами, що вдвічі перевищує показники минулого року.
За даними ЦБ РФ, проблемними є вже 11% усіх корпоративних позик, а з урахуванням реструктуризації - майже 15% усього портфеля.
Голова найбільшого бізнес-об'єднання Росії Олександр Шохін визнав, що підприємці не вірять у покращення ситуації.
Бізнес очікує лише на подальше посилення податкового тиску протягом наступних п'яти років.
