Неизвестные беспилотники летали над оборонным заводом Thales Belgium

Неизвестные дроны летают над оборонным заводом Thales в Бельгии

Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад, — заявил директор Thales Belgium в Бельгии Ален Кеврин.

По его словам, неизвестные беспилотники наблюдали за объектом компании Évegnée Fort в восточном регионе города Льеж. Это единственный объект на территории Бельгии, где компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для своих 70-мм ракет.

Ален Кеврин подчеркнул, что в компании "озабочены этими событиями". Причем, по его словам, увеличение количества дронов происходит на фоне стремления компании удвоить производственные мощности для изготовления неуправляемых и управляемых ракет FZ275, чтобы добиться объемов выпуска до 70 тысяч единиц в течение ближайших нескольких лет. Поделиться

Он также подчеркнул, что с момента вторжения дронов в Польшу компания Thales получила десятки запросов на свои ракеты. Отметим, что они поддерживают стандарты НАТО, позволяющие применять их в существующих системах вооружения.

Также директор заявил, что Thales Belgium уже имеет установленные системы обнаружения дронов на своих объектах. Кроме того, компания может применять глушилки для подавления сигнала БПЛА, однако этого пока не делается, потому что "нам это запрещено с юридической точки зрения", отметил Ален Кеврин. Одна из причин опасения состоит в том, что сбитый беспилотник может нанести вред или травмировать людей.

Ален Кеврин считает, что правительству Бельгии нужно четко определить правильные действия для подобных случаев, в частности, сформулировать, где заканчиваются обязанности полиции и начинаются обязанности компаний.

По данным Politico, ракеты, производимые на заводе Évegnée Fort и в Эрстале, можно использовать против беспилотников, причем версия с лазерной наводкой направлена на большие беспилотники, летящие на большой высоте. Это, например, российские "Шахеды".

Напомним, что у этих ракет боеголовки FZ123, они уже применяются в Украине. По словам директора по транспортным средствам и тактическим системам компании Thales Belgium Томаса Колине, спрос Киева на них превышает то, что может производить компания.