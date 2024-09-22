Никто уже не обращает внимания. Кремль исчерпал весь потенциал ядерного шантажа
Категория
Политика
Дата публикации

Никто уже не обращает внимания. Кремль исчерпал весь потенциал ядерного шантажа

Владимир Путин
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Источник:  The Washington Post

В Кремле опасаются, что ядерные угрозы странам Запада потеряли свою эффективность и теперь необходимо придумывать новые способы защитить мнимые "красные линии".

Главные тезисы

  • Эффективность ядерного шантажа Кремля иссякла, а западные страны перестали учитывать такие угрозы.
  • Россия понимает низкую эффективность использования ядерного оружия и потребность в новых стратегиях защиты от Запада.
  • Возможны последствия действий России в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории страны и прогнозы аналитиков по дальнейшему развитию ситуации.
  • Рассмотрены возможности эскалации ситуации и прогнозы реакции Кремля на потерю эффективности ядерного шантажа.

Запад перестал учитывать ядерные угрозы Кремля

Был перебор с ядерными угрозами. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают, признал в комментарии изданию один из неназванных российских чиновников.

По словам приближенного к МИД страны-агрессора российского ученого, в России осознают, что использование ядерного оружия маловероятно из-за негативной реакции у партнеров из числа стран Глобального Юга, а также низкой эффективности с военной точки зрения.

Западные страны перестали считаться с ядерными угрозами России
Владимир Путин

Вся дискуссия о ядерном пороге преувеличивает угрозу такого типа эскалации и недооценивает возможность альтернативных вариантов. Поскольку у Запада есть глобальная военная инфраструктура... можно найти много уязвимых мест, — подчеркивает российский ученый.

При этом показательный отказ США от разрешения Украине на удары по территории России западным дальнобойным оружием в определенной степени привел к успокоению Кремля.

Ожидается, что если Украине и предоставят соответствующее разрешение, оно будет иметь определенные ограничения.

Есть понимание, что красные линии, проводимые Москвой, Западом игнорируются, и со стороны Москвы должны быть более весомые и более существенные шаги, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, — заявляет российский ученый.

Что говорят западные и российские аналитики

По словам основательницы французской компании политических консультаций R-Politik Татьяны Становой, удары дальнобойным оружием по территории России действительно могут стать внутренней политической проблемой для Кремля.

Для Путина это качественный сдвиг, выводящий ситуацию на новый уровень и за которым может последовать дальнейшее расширение, — объясняет Станова.

Почетный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне Лоуренс Фридман предполагает, что в случае ударов западным дальнобойным оружием по территории России Кремль может усилить диверсионные операции по военным целям и инфраструктурам западных стран.

К примеру, Россия может начать тесное сотрудничество с еменьскими хуситами.

Он не хочет прибегать к чему-то драматичному или резкому, в смысле ядерных или прямых боев между нашими войсками и его войсками, но не означает, что ничего серьезного не произойдет, отмечает Фридман.

По словам близкого к Кремлю политолога Сергея Маркова, России придется прибегнуть к эскалации ситуации, поскольку западные страны перестали считаться с так называемыми "красными линиями" страны-агрессорки.

Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно будут, нам нужно бить первыми, — заявляет Марков.

Татьяна Станова в свою очередь исключает вероятность таких ударов, пока ситуация для Кремля не будет действительно случаем отчаяния.

Однако Марков настаивает, что Путин мог бы усилить свои угрозы и разыграть "золотую карту", устроив эскалацию прямо перед ноябрьскими выборами в США, чтобы посеять в американцах реальный страх ядерной войны и чтобы они проголосовали за Дональда Трампа, выступающего за уступки России .

Станова считает, что пока Путин и сам не знает, как ему защищать "красные линии".

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