В Кремле опасаются, что ядерные угрозы странам Запада потеряли свою эффективность и теперь необходимо придумывать новые способы защитить мнимые "красные линии".
Главные тезисы
- Эффективность ядерного шантажа Кремля иссякла, а западные страны перестали учитывать такие угрозы.
- Россия понимает низкую эффективность использования ядерного оружия и потребность в новых стратегиях защиты от Запада.
- Возможны последствия действий России в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории страны и прогнозы аналитиков по дальнейшему развитию ситуации.
- Рассмотрены возможности эскалации ситуации и прогнозы реакции Кремля на потерю эффективности ядерного шантажа.
Запад перестал учитывать ядерные угрозы Кремля
По словам приближенного к МИД страны-агрессора российского ученого, в России осознают, что использование ядерного оружия маловероятно из-за негативной реакции у партнеров из числа стран Глобального Юга, а также низкой эффективности с военной точки зрения.
При этом показательный отказ США от разрешения Украине на удары по территории России западным дальнобойным оружием в определенной степени привел к успокоению Кремля.
Ожидается, что если Украине и предоставят соответствующее разрешение, оно будет иметь определенные ограничения.
Что говорят западные и российские аналитики
По словам основательницы французской компании политических консультаций R-Politik Татьяны Становой, удары дальнобойным оружием по территории России действительно могут стать внутренней политической проблемой для Кремля.
Почетный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне Лоуренс Фридман предполагает, что в случае ударов западным дальнобойным оружием по территории России Кремль может усилить диверсионные операции по военным целям и инфраструктурам западных стран.
К примеру, Россия может начать тесное сотрудничество с еменьскими хуситами.
По словам близкого к Кремлю политолога Сергея Маркова, России придется прибегнуть к эскалации ситуации, поскольку западные страны перестали считаться с так называемыми "красными линиями" страны-агрессорки.
Татьяна Станова в свою очередь исключает вероятность таких ударов, пока ситуация для Кремля не будет действительно случаем отчаяния.
Однако Марков настаивает, что Путин мог бы усилить свои угрозы и разыграть "золотую карту", устроив эскалацию прямо перед ноябрьскими выборами в США, чтобы посеять в американцах реальный страх ядерной войны и чтобы они проголосовали за Дональда Трампа, выступающего за уступки России .
Станова считает, что пока Путин и сам не знает, как ему защищать "красные линии".
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