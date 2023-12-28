Новая бавовна. В России горит радиозавод в Брянской области — видео

Сегодня днем радиозавод в Суземке Брянской области РФ якобы подвергся обстрелу. На предприятии начался масштабный пожар.
На Брянщине горит радиозавод "Стрела"
28 декабря масштабный пожар произошел в Брянской области России. Пропагандисты обвиняют ВСУ в обстрелах радиозавода "Стрела".
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
"Журналисты" РФ заявляют, что радиозавод в Суземке якобы подвергся обстрелу.
В результате инцидента якобы пострадал один человек – 45-летняя женщина. В сети пишут, что ее госпитализировали.
Следует отметить, что Украина пока никак не комментировала эту информацию и не реагировала на публикации пропагандистов.
Взрывы в Брянской области
В Брянской области уже неоднократно раздавались взрывы и пожары.
12 октября в самом Брянске жители услышали мощный взрыв. После него начался пожар в районе мясокомбината.
Также 30 сентября в поселке Погар Брянской области прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар на подстанции.
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