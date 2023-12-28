Нова бавовна. В Росії палає радіозавод у Брянській області — відео

Сьогодні вдень радіозавод у Суземці Брянської області РФ нібито зазнав обстрілу. На підприємстві розпочалася масштабна пожежа.

На Брянщині горить радіозавод “Стріла”

28 грудня масштабна пожежа сталася у Брянській області Росії. Пропагандисти звинувачують ЗСУ в обстрілах радіозаводу “Стріла”.

Про це пишуть російські Телеграм-канали.

“Журналісти” РФ заявляють, що радіозавод у Суземці нібито зазнав обстрілу.

Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина – 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.

Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.

Вибухи у Брянській області

У Брянській області вже неодноразово лунали вибухи та розпочиналися пожежі.

12 жовтня у самому Брянську жителі почули потужний вибух. Після нього почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.

Також 30 вересня у селищі Погар Брянської області пролунав вибух, після якого спалахнула пожежа на підстанції.