Новая ситуация. Президент Чехии Павел прогнозирует изменения в войне РФ против Украины
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Политика
Дата публикации

Новая ситуация. Президент Чехии Павел прогнозирует изменения в войне РФ против Украины

Петр Павел
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Источник:  Seznam Zpravy

В 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России безоговорочно победит Владимир Путин, то в США результат не так однозначен. И все это будет иметь колоссальное влияние на войну в Украине.

Значительные сдвиги в российско-украинской войне

Президент Чехии Петр Павел считает, что в войне России против Украины в 2024 году произойдут значительные сдвиги. Это связано с выборами в РФ и США.

Об этом глава чешского государства сообщил в интервью для Seznam Zpravy.

Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам бы хотелось. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело, – подчеркнул Павел.

Он напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит диктатор Владимир Путин, то в США результат не так однозначен.

И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям в поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет понятен результат выборов в Соединенных Штатах, – добавил президент Чехии.

По его мнению, сейчас Путин надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа в выборах, потому что "с ним можно будет найти общий язык независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.

Конечно, такая ситуация нам невыгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован, – отметил Павел.

Президент Чехии призывает мир к усилению поддержки Украины

Как считает Петр Павел, прямо сейчас у Запада нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое, чтобы выбросить российских захватчиков с оккупированных ими территорий.

Любая меньшая помощь будет нашим поражением, – предупредил он.

По словам лидера Чехии, как президент он оценивает российско-украинскую войну не только с военной точки зрения, но и с точки зрения принципов.

Победа России укрепила бы идею о том, что другие режимы могут достигать своих целей силой и что они могут полагаться на слабость западных демократий, отмечает Петр Павел.

Лидер Чехии также предупреждает, что 2024 будет еще сложнее для нашей страны, а предстоящая зима столкнет украинцев со многими проблемами.

Населению будет тяжело, а с нерешительностью стран, сейчас поддерживающих Украину, чувство разочарования будет расти. И, естественно, это создает ситуацию, которая не очень благоприятна для продолжения контрнаступательных операций, – добавил он.

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