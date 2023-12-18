Новая ситуация. Президент Чехии Павел прогнозирует изменения в войне РФ против Украины

В 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России безоговорочно победит Владимир Путин, то в США результат не так однозначен. И все это будет иметь колоссальное влияние на войну в Украине.
Значительные сдвиги в российско-украинской войне
Президент Чехии Петр Павел считает, что в войне России против Украины в 2024 году произойдут значительные сдвиги. Это связано с выборами в РФ и США.
Об этом глава чешского государства сообщил в интервью для Seznam Zpravy.
Он напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит диктатор Владимир Путин, то в США результат не так однозначен.
По его мнению, сейчас Путин надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа в выборах, потому что "с ним можно будет найти общий язык независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.
Президент Чехии призывает мир к усилению поддержки Украины
Как считает Петр Павел, прямо сейчас у Запада нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое, чтобы выбросить российских захватчиков с оккупированных ими территорий.
По словам лидера Чехии, как президент он оценивает российско-украинскую войну не только с военной точки зрения, но и с точки зрения принципов.
Лидер Чехии также предупреждает, что 2024 будет еще сложнее для нашей страны, а предстоящая зима столкнет украинцев со многими проблемами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-