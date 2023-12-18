Нова ситуація. Президент Чехії Павел прогнозує зміни у війні РФ проти України

У 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії беззпаперечно переможе Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний. І все це матиме колосальний вплив на війну в Україні.

Значні зрушення у російсько-українській війні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться значні зрушення. Це пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки.

Про це глава чеської держави повідомив в інтерв'ю для Seznam Zpravy.

Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу, – наголосив Павел. Поширити

Він нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах, – додав президент Чехії. Поширити

На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа у виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований, – зазначив Павел. Поширити

Президент Чехії закликає світ до посилення підтримки України

Як вважає Петр Павел, просто зараз у Заходу немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для того, щоб викинути російських загарбників з окупованих ними територій.

Будь-яка менша допомога буде нашою поразкою, – попередив він. Поширити

За словами лідера Чехії, як президент він оцінює російсько-українську війну не тільки з військової точки зору, але й з точки зору принципів.

Перемога Росії зміцнила б ідею про те, що інші режими можуть досягати своїх цілей силою і що вони можуть покладатися на слабкість західних демократій, – зазначає Петр Павел. Поширити

Лідер Чехії також попереджає, що 2024 рік буде ще складнішим для нашої країни, а прийдешня зима зіштовхне українців з багатьма проблемами.