Нова ситуація. Президент Чехії Павел прогнозує зміни у війні РФ проти України

У 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії беззпаперечно переможе Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний. І все це матиме колосальний вплив на війну в Україні.
Значні зрушення у російсько-українській війні
Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться значні зрушення. Це пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки.
Про це глава чеської держави повідомив в інтерв'ю для Seznam Zpravy.
Він нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.
На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа у виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.
Президент Чехії закликає світ до посилення підтримки України
Як вважає Петр Павел, просто зараз у Заходу немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для того, щоб викинути російських загарбників з окупованих ними територій.
За словами лідера Чехії, як президент він оцінює російсько-українську війну не тільки з військової точки зору, але й з точки зору принципів.
Лідер Чехії також попереджає, що 2024 рік буде ще складнішим для нашої країни, а прийдешня зима зіштовхне українців з багатьма проблемами.
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