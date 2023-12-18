Нова ситуація. Президент Чехії Павел прогнозує зміни у війні РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Нова ситуація. Президент Чехії Павел прогнозує зміни у війні РФ проти України

Петр Павел
Джерело:  Seznam Zpravy

У 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії беззпаперечно переможе Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний. І все це матиме колосальний вплив на війну в Україні.

Значні зрушення у російсько-українській війні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що у війні Росії проти України у 2024 році відбудуться значні зрушення. Це пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки.

Про це глава чеської держави повідомив в інтерв'ю для Seznam Zpravy.

Нам належить багато зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу, – наголосив Павел.

Він нагадав, що у 2024 році у США та Росії відбудуться президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що про жодні мирні переговори не може бути й мови доти, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах, – додав президент Чехії.

На його думку, зараз Путін сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа у виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а решті доведеться з цим змиритися.

Звичайно, така ситуація нам не вигідна і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований, – зазначив Павел.

Президент Чехії закликає світ до посилення підтримки України

Як вважає Петр Павел, просто зараз у Заходу немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для того, щоб викинути російських загарбників з окупованих ними територій.

Будь-яка менша допомога буде нашою поразкою, – попередив він.

За словами лідера Чехії, як президент він оцінює російсько-українську війну не тільки з військової точки зору, але й з точки зору принципів.

Перемога Росії зміцнила б ідею про те, що інші режими можуть досягати своїх цілей силою і що вони можуть покладатися на слабкість західних демократій, – зазначає Петр Павел.

Лідер Чехії також попереджає, що 2024 рік буде ще складнішим для нашої країни, а прийдешня зима зіштовхне українців з багатьма проблемами.

Населенню буде важко, а з нерішучістю країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування буде зростати. І природно, це створює ситуацію, яка не дуже сприятлива для продовження контрнаступальних операцій, – додав він.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія розсекретила список військової допомоги для України
Чехія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія пропонує обмежити поїздки дипломатів РФ до ЄС — FT
Чехія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія виготовить озброєння для України на 2,9 млрд дол
Чеські САУ Дана

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм