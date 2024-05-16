В коалиционном соглашении отмечено, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину "политически, военно, финансово и морально против российской агрессии".

Ультраправая "Партия свободы" Нидерландов ранее не поддерживала поставки вооружения в Украину

Новая правительственная коалиция в Нидерландах во главе с ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Уилдерса заявила, что продолжит политическую и военную поддержку Украины.

В коалиционном соглашении, опубликованном в четверг, говорится, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину "политически, военно, финансово и морально против российской агрессии".

В то же время, коалиция также сделает юридически обязательным тратить не менее 2% ВВП Нидерландов на оборону в соответствии с соглашениями с НАТО.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Уилдерс несколько удалился от Кремля, назвав вторжение ошибкой. Но он не поддерживал отсылку дополнительного вооружения в Украину. Однако другие партии в правительственной коалиции — за военную помощь Киеву.

Вилдерс, чья политсила одержала победу на парламентских выборах, недавно написал, что "пока PVV борется за Нидерланды, миллиарды улетают за границу", имея в виду апрельское решение Гааги выделить помощь Украине на сумму в один миллиард евро.

Как отмечает Reuters, четырехпартийная коалиция заявляет, что будет стремиться к "строжайшему в истории режиму убежища" с усилением пограничного контроля и более строгим правилам для искателей убежища, прибывающих в Нидерланды.

Положение об отказе от европейской политики убежища и миграции будет как можно скорее представлено на рассмотрение Европейской комиссии, — говорится в коалиционном плане. Поделиться

Нидерланды бросают вызов миграционной политике ЕС

По словам Уилдерса, это сделает Нидерланды менее привлекательными для искателей убежища, а "люди из Африки и Ближнего Востока начнут думать, что им будет лучше в другом месте".

Этим решением Нидерланды могут присоединиться к Венгрии и Польше, также бросают вызов миграционной политике ЕС, отмечает AP.

Эти планы предположительно встретят сопротивление со стороны Брюсселя, поскольку страны ЕС уже согласовали исторический пакт европейской системы убежища и миграции, а вопросы выхода из него обычно обсуждают на этапе переговоров.

Правительственная коалиция в Нидерландах заявила, что она также постарается ограничить свободное передвижение для людей из стран, которые присоединятся к ЕС в будущем.

Ассоциация технологической промышленности FME, представляющая фирмы, в том числе гиганта полупроводниковой промышленности ASML, заявила, что обеспокоена тем, что такие меры усложнят для технологических компаний наем необходимых работников.

Накануне четыре нидерландские партии, в том числе ультраправая Партия свободы Герта Уилдерса, которые с конца ноября вели переговоры о новой коалиции после парламентских выборов, договорились о формировании правительства.

Пока ничего не известно о кандидатуре будущего премьер-министра и лидера коалиции. Уилдерс сказал журналистам, что стороны обсуждали этот вопрос, но продолжат дискуссии "на более позднем этапе".