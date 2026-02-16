Новый фильм о принцессе Диане — королевская семья Британии находится на грани скандала
Новый фильм о принцессе Диане — королевская семья Британии находится на грани скандала

Диана
Источник:  Radar Online

Принц Уильям рассматривает возможность обращения к юристам через планы младшего брата принца Гарри и его супруги Меган Маркл создать документальный фильм о принцессе Диане.

Королевская семья Британии скандалит из-за нового фильма о принцессе Диане

Как пишет Radar Online, ссылаясь на инсайдеров, речь идет о проекте для стриминговой платформы Netflix, который якобы планируют выпустить в 2027 году — к 30-летию гибели Дианы.

В фильме должны рассказать о ее жизни, отношениях с медиа и монархией, а также влиянии ее смерти на сыновей.

По словам источников, идея такого проекта вызвала резко отрицательную реакцию у Уильяма. Будущий король якобы считает создание коммерческого контента о матери глубоко тревожным и даже отвратительным. Особое возмущение у него вызывает участие в проекте Меган Маркл — он воспринимает это как пересечение личных границ.

Принц Гарри, по данным инсайдеров, настроен решительно и не собирается отказываться от идеи. Он убежден, что имеет полное право рассказывать историю своей матери без согласования с дворцом или братом:

Гарри давно считает, что те, кто должен был защищать его мать, плохо справились с ее жизнью и смертью. Он считает, что в критические моменты, когда Диана нуждалась в сочувствии и поддержке, институт не смог ей этого предоставить. В результате он не считает монархию надежным хранителем ее наследия и твердо убежден, что ее история должна быть рассказана вне дворцовых структур.

Дополнительное напряжение создает и сотрудничество с Netflix, ранее выпустивший сериал "Корона", неоднократно критиковавшийся представителями королевской семьи.

Издание отмечает, что этот конфликт может стать новой точкой невозвращения в отношениях между братьями, которые и так остаются напряженными после ухода Гарри и Меган от королевских обязанностей в 2020 году.

