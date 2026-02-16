Новий фільм про принцесу Діану — королівська родина Британії перебуває на межі скандалу

Принц Вільям розглядає можливість звернення до юристів через плани молодшого брата принца Гаррі та його дружини Меган Маркл створити документальний фільм про принцесу Діану.
Головні тези:
- Плани Гаррі та Меган створити фільм про принцесу Діану викликали обурення у принца Вільяма.
- Принц Гаррі налаштований рішуче і не збирається відмовлятися від ідеї проєкту.
Королівська родина Британії скандалить через новий фільм про принцесу Діану
Як пише Radar Online, посилаючись на інсайдерів, йдеться про проєкт для стримінгової платформи Netflix, який нібито планують випустити у 2027 році — до 30-ї річниці загибелі Діани.
У фільмі мають розповісти про її життя, стосунки з медіа та монархією, а також вплив її смерті на синів.
За словами джерел, ідея такого проєкту викликала різко негативну реакцію у Вільяма. Майбутній король нібито вважає створення комерційного контенту про матір глибоко тривожним і навіть огидним. Особливе обурення у нього викликає участь у проєкті Меган Маркл — він сприймає це як перетин особистих меж.
Водночас Принц Гаррі, за даними інсайдерів, налаштований рішуче і не збирається відмовлятися від ідеї. Він переконаний, що має повне право розповідати історію своєї матері без погодження з палацом чи братом:
Додаткову напругу створює і співпраця з Netflix, який раніше випустив серіал "Корона", що неодноразово критикувався представниками королівської родини.
Видання зазначає, що цей конфлікт може стати новою точкою неповернення у стосунках між братами, які й без того залишаються напруженими після відходу Гаррі та Меган від королівських обов’язків у 2020 році.
