Новий фільм про принцесу Діану — королівська родина Британії перебуває на межі скандалу

Принц Вільям розглядає можливість звернення до юристів через плани молодшого брата принца Гаррі та його дружини Меган Маркл створити документальний фільм про принцесу Діану.

Королівська родина Британії скандалить через новий фільм про принцесу Діану

Як пише Radar Online, посилаючись на інсайдерів, йдеться про проєкт для стримінгової платформи Netflix, який нібито планують випустити у 2027 році — до 30-ї річниці загибелі Діани.

У фільмі мають розповісти про її життя, стосунки з медіа та монархією, а також вплив її смерті на синів.

За словами джерел, ідея такого проєкту викликала різко негативну реакцію у Вільяма. Майбутній король нібито вважає створення комерційного контенту про матір глибоко тривожним і навіть огидним. Особливе обурення у нього викликає участь у проєкті Меган Маркл — він сприймає це як перетин особистих меж.

Водночас Принц Гаррі, за даними інсайдерів, налаштований рішуче і не збирається відмовлятися від ідеї. Він переконаний, що має повне право розповідати історію своєї матері без погодження з палацом чи братом:

Гаррі давно вважає, що ті, хто повинен був захищати його матір, погано впоралися з її життям і смертю. Він вважає, що в критичні моменти, коли Діана потребувала співчуття і підтримки, інститут не зміг їй цього надати. В результаті він не вважає монархію надійним хранителем її спадщини і твердо переконаний, що її історія повинна бути розказана поза межами палацових структур.

Додаткову напругу створює і співпраця з Netflix, який раніше випустив серіал "Корона", що неодноразово критикувався представниками королівської родини.