Акторка Крістен Стюарт зізналася, що її "переслідує" принцеса Діана

Зірка Голлівуду Крістен Стюарт розповіла журналістам, що роль принцеси Діани у біографічному фільмі "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" не відпускає її, хоча й минуло вже багато років.
Головні тези:
- Стюарт розповіла, що спочатку вважала ідею зіграти Діану абсолютно абсурдною.
- Однак згодом зрозуміла, що в них дуже багато спільного.
Крістен Стюарт досі постійно думає про долю Діани
Американська акторка вирішила не приховувати, що досі відчуває емоційний зв’язок із покійною принцесою Уельською.
Ба більше, вона відверто зізналася, що почувається так, наче Діана її “переслідує”.
Стюарт також додала, що розуміє вчинки та поведінку принцеси, адже також має прикрий досвід надмірної уваги з боку ЗМІ та загалом усього світу.
За словами зірки Голлівуду, надмірна публічна увага "висмоктує душу", тому не кожна людина може впоратися з цим тягарем.
