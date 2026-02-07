Акторка Крістен Стюарт зізналася, що її "переслідує" принцеса Діана

Зірка Голлівуду Крістен Стюарт розповіла журналістам, що роль принцеси Діани у біографічному фільмі "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" не відпускає її, хоча й минуло вже багато років.

Крістен Стюарт досі постійно думає про долю Діани

Американська акторка вирішила не приховувати, що досі відчуває емоційний зв’язок із покійною принцесою Уельською.

Ба більше, вона відверто зізналася, що почувається так, наче Діана її “переслідує”.

Я й досі так почуваюся. Я не можу їздити по цьому місту, та й по Парижу, не думаючи про неї. Вся любов, яка виливалася з цієї жінки... Я можу плакати за нею в будь-який момент, — розповіла Крістен. Поширити

Стюарт також додала, що розуміє вчинки та поведінку принцеси, адже також має прикрий досвід надмірної уваги з боку ЗМІ та загалом усього світу.

Її буквально висмикнули — і знищили папараці. Її бунтівність була такою відчайдушною, молодою і вразливою, — ділиться своїми думками акторка. Поширити

За словами зірки Голлівуду, надмірна публічна увага "висмоктує душу", тому не кожна людина може впоратися з цим тягарем.