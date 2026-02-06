Актриса Кристен Стюарт призналась, что ее "преследует" принцесса Диана

Звезда Голливуда Кристен Стюарт рассказала журналистам, что роль принцессы Дианы в биографическом фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" не отпускает ее, хотя прошло уже много лет.
Кристен Стюарт до сих пор постоянно думает о судьбе Дианы
Американская актриса решила не скрывать, что до сих пор ощущает эмоциональную связь с покойной принцессой Уэльской.
Более того, она откровенно призналась, что чувствует себя так, словно Диана ее "преследует".
Стюарт также добавила, что понимает поступки и поведение принцессы, ведь тоже пережила горький опыт чрезмерного внимания со стороны СМИ и всего мира.
По словам звезды Голливуда, чрезмерное публичное внимание "высасывает душу", поэтому не каждый человек может справиться с этим бременем.
