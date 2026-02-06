Актриса Кристен Стюарт призналась, что ее "преследует" принцесса Диана
Кристен Стюарт до сих пор постоянно думает о судьбе Дианы
Источник:  The Telegraph

Звезда Голливуда Кристен Стюарт рассказала журналистам, что роль принцессы Дианы в биографическом фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" не отпускает ее, хотя прошло уже много лет.

  • Стюарт рассказала, что поначалу считала идею сыграть Диану абсолютно абсурдной.
  • Однако со временем поняла, что у них очень много общего.

Американская актриса решила не скрывать, что до сих пор ощущает эмоциональную связь с покойной принцессой Уэльской.

Более того, она откровенно призналась, что чувствует себя так, словно Диана ее "преследует".

Я до сих пор так чувствую себя. Я не могу ездить по этому городу, да и по Парижу, не думая о ней. Вся любовь, изливавшаяся из этой женщины… Я могу плакать о ней в любой момент, — рассказала Кристен.

Стюарт также добавила, что понимает поступки и поведение принцессы, ведь тоже пережила горький опыт чрезмерного внимания со стороны СМИ и всего мира.

Ее буквально выдернули — и уничтожили папарацци. Ее мятежность была такой отчаянной, молодой и уязвимой, — делится своими мыслями актриса.

По словам звезды Голливуда, чрезмерное публичное внимание "высасывает душу", поэтому не каждый человек может справиться с этим бременем.

